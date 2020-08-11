Погода в Україні 11 серпня зіпсується до неможливості, грозові дощі накриють практично всю країну

Про це повідомляє Politeka.

Так, на заході України будуть сильні дощі з грозами, що істотно позначиться на середній температурі повітря: від 25 до 28 градусів за Цельсієм. Вночі похолодає до 14-18 зі знаком "плюс".

Дощова погода очікується і на півночі України. Тут синоптики з Укргідрометцентру прогнозують від 25 до 26 градусів тепла. Вночі, правда, похолодає до 15-18 вище нуля. Дощі з грозами накриють абсолютно всіх.

У центральних регіонах грозові дощі» не дотягнуть хіба що до Дніпропетровської області. Всіх інших чекають сильні зливи й грози. У світлий час доби на вулиці буде до 26-31 градуса тепла.

На півдні України очікується сонячна погода без опадів. У день прогнозують від 29 до 32 градусів спеки. А ось вночі похолодає до 18-20 тепла.

Українцям на Сході сьогодні варто готуватися до переважного Сонця. Дощі з грозами пройдуть лише в Харківській області. Попри це, повітря прогріється до 26-29 градусів тепла. А ось вночі похолодає до 15-17 градусів.

У Києві та області сьогодні, стверджують синоптики, очікується гроза з дощем. Стовпчик термометра у світлий час доби прогріється до 25-27 градусів тепла, а вночі похолодає до 14-19 за Цельсієм.

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