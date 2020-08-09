Українці масово виступили проти нових монет від Національного банку, висунувши несподівані вимоги

Про це повідомляє Politeka з посиланням на петицію на сайті президента України.

"Монети номіналом 5 і 10 гривень виготовлені зі сплаву металів, який важко відрізнити від монет номіналом 1 і 2 гривні. Прохання змінити матеріал виготовлення і дизайн 5 і 10 рублевих монет на матеріал зразка 10, 25 або 50 копійок», — йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що петиція з'явилася на сайті президента України позавчора, 7 серпня. Текст документа підписали 40 осіб.

До цього ми розповідали, що українцям вирішили показати нові гроші, які увійдуть в обіг вже найближчим часом.

Так, мова йде про монету в десять гривень, яка буде присвячена повітряним силам ЗСУ.

Так, монета буде присвячена одному з носіїв бойового потенціалу ЗСУ, одному з найбільш технологічних видів озброєнь. Вони є одним з головних інструментів стримування військової агресії проти України.

На аверсі буде зображений малий Державний герб, а на реверсі бойовий літак ЗСУ. Тираж монети складе один мільйон штук. Їх пустили в обіг вже з третього серпня.

Нагадавши, нові купюри скоро опиняться в руках українців: названа важлива дата.

Як повідомляла Politeka, афера з новою купюрою в 1000 гривень набирає обертів: «гроші з повітря».

Також Politeka писала, що в Україні з'являться нові гроші: названа дата.