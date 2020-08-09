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Погода в Україні 9 серпня зіпсується остаточно, грозові дощі повернуться до "улюблених" областей

Так, на заході країни дощі з грозами обійдуть стороною Івано-Франківську область, Чернівецьку та Закарпатську. Тут очікується вдень від 26 до 30 градусів тепла. Вночі їх змінять комфортні 15-17 градусів, передає Politeka.

Українцям на півночі дощі точно не загрожують, проте жителів тут накриє пекуче сонце і до 26-28 тепла вдень. Вночі стовпчик термометра коливатиметься в районі 15-18 за Цельсієм.

У центральних регіонах сьогодні прогнозують ще більш спекотну погоду: від 26 до 32 градусів за Цельсієм. У нічний час доби похолодає до 14-18 зі знаком «плюс».

На півдні України синоптики прогнозують від 30 до 33 спеки й без опадів. У нічний час доби похолодає до 19-21 градуса вище нуля.

В Укргідрометцентрі стверджують, що на сході України сьогодні буде 27-29 градусів тепла вдень і 14-18 зі знаком «плюс» у нічний час. Замість дощів буде невелика хмарність.

Жителів Києва та області сьогодні чекає неймовірна спека, в районі 25-27 градуси тепла. У нічний час доби літо побалує комфортними 15-17 за Цельсієм.

Згідно з твердженнями синоптиків, на цих вихідних в країні буде підвищений рівень пожежної небезпеки, тому потрібно бути максимально уважним.

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