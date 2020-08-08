Скандально-відома російська балерина засвітила фотографії в неналежному вигляді

Як передає Politeka.net, фотознімки артистка за традицією показала на своїй сторінці в Instagram.

На всіх фото Волочкова позує у своїй розкішній ванній. Для фотосесії на одних знімках Анастасія вибрала досить дивну нічну сорочку бежевого кольору, виконану з легкої тканини і декоровану білим мереживом на тонких бретельках. Спереду ночнушка виглядає акуратно, а ось ззаду звисає незрозумілий шлейф, який бовтається як ганчірка.

Ще на одному знімку Волочкова попозував в чорній мереживній білизні, ліфчик якого практично нічого не приховує. Однак, щоб хоч якось прикрити свої "персики" Волочкова накинула пеньюар.

Треба сказати, щоб не потрапити під черговий шквал критики, балерина завчасно закрила можливість коментувати фотографії.

Таке за нею помічається постійно. Як пояснює артистка, що вона не хоче витрачати свою енергію на неприємних їй людей, які її постійно ображають. Хоча вона, як каже сама, нікому зла не бажає.

До цього ми писали, що Волочкова поділилася архівними кадрами зі зйомок у фільмі, в якому брала одного разу участь:

"Кадри зі зйомок серіалу "місце під сонцем", неодноразово трансльованого на телеканалі НТВ. Режисером цього фільму був чудовий режисер Алі Хамраєв. А я виконувала головну роль Каті Орлової, яка була балериною. Акторський склад був видатним! Мою маму грала Людмила Чурсіна, чоловіка-Максим Аверін, знімалися в серіалі і Олександр Лазарєв, Сергій Горобченко, ігор Яцко.. Це така пам'ять🙏», - написала Волочкова.

Нагадавши, скандальна Волочкова зробила свій фірмовий шпагат в компанії чоловіків.

Також Politeka повідомляла, Волочкова блиснула змарнілими ногами в вовняних чоботях.