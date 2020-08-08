Погода в Україні 8 серпня різко змінить акценти, дощі з грозами увірвуться в ряд областей

Так, на Західній Україні дощі накриють Закарпатську, Львівську, Івано-Франківську та Чернівецьку області. Інших чекає сонце і до 30 градусів спеки. Вночі похолодає до 15-18 зі знаком "плюс", передає Politeka.

На півночі українців чекає ясне сонце і потепління до 27-29 градусів зі знаком «плюс». У нічний час доби їх змінять 15-18 тепла.

Аналогічна ситуація буде і в Центральній Україні. Тут вдень стовпчик термометра прогріється до 28-34 спеки, проте вночі похолодає до 16-21 градуса тепла.

На півдні України синоптики прогнозують від 32 до 35 спеки. А ось вночі похолодає до 20-22 тепла. Замість дощів громадян чекає пекуче сонце.

На Сході також очікують неймовірну спеку, в районі 29-31 градуса за Цельсієм. Вночі буде свіже - від 17 до 21 тепла.

У Києві та області сьогодні, стверджують в Укргідрометцентрі, буде сонячно і світло. Дощів не прогнозують. Замість цього стовпчик термометра покаже 27-29 градуси спеки.

Крім того, прогнозується, що на цих вихідних по всій території України буде підвищений рівень пожежної небезпеки.

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