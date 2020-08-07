Відомий український актор Арам Арзуманян візьме участь на шоу "Танці з зірками" і кинув виклик Ользі Фреймут

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram-аккаунт артиста.

Українська зірка серіалів "Великі Вуйки" і "Скажені весілля" Арам Арзуманян прийняв виклик Сергія Мельника на шоу "Танці з зірками".

Пропозиція виступити на шоу застало актора зненацька, коли той перебував в барбер-шопі.

Актор на своїй сторінці в популярній соцмережі кинув виклик телеведучій Ользі Фреймут.

"Я приймаю естафету від Сергія Мельника і передаю її Ользі Фреймут. Зустрінемося на паркеті шоу" Танці з зірками ", - розповів Арзуманян, супроводивши свою промову яскравим танцем.

Підписники в коментарях до посту Арама висловили слова підтримки: "Ого, нарешті!", "Це буде 🔥 на паркеті", "Красава".

Нещодавно ми повідомляли про те, що кампанію Позитиву на знаменитому телешоу складе Юлія Сахневич, а в парі з Сергієм Танчінцом виступить Яна Жук.

Раніше було відомо те, що на "Танці з зірками" точно візьмуть участь Олег Винник, Надія Мейхер, Санта Дімопулос. Крім них, на шоу виступлять Тарас Цимбалюк, Даша Петрожіцкая, а також Юлія Саина і Дмитро Танкович.

Суддями телепроекту стануть Влад Яма, Катерина Кухар та Григорій Чапкіс. Показ першого епізод шоу заплановано на осінь цього року.

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