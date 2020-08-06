Про що потрібно знати простим українцям

Українцям розповіли, як не потрапити на вудочку кредиторів та не заборгувати велику суму

Як пише Politeka.net, про це інформує прес-служба Нацбанку.

Відомо, що НБУ надходить все більше скарг від українців про те, що в них була кредитна картка на 5 тисяч, а через деякий час їх попередили про борг у 20 тисяч.

"Клієнт, підписуючи анкету-заяву, поставив «галочку», що ознайомився з умовами та правилами обслуговування, погоджується з договором та готовий роздрукувати свій примірник із вебсайта банку. Проте така анкета або договір приєднання фактично можуть бути кредитним договором із банком. Підписуючи ці документи, ви можете отримати зобов’язання", - зазначили у прес-службі.

В Нацбанку попереджають, що українцям спочатку варто звернути увагу на вартість користування кредитом, оскільки банк може порушити права клієнта, не вказав основні умови в самій анкеті-заяві та договорі приєднання.

Окрім цього, фінустанова за умовами договору може отримати право самовільно змінювати комісії, тарифи та розмір кредитного ліміту, але українці можуть дізнатися про це за 30 днів за умови, що інформація буде оприлюднена на офіційному порталі установи.

"Правило третє – завжди просіть паспорт кредиту. Там має бути вказана вартість та основні умови ліміту. Банк зобов’язаний видавати паспорт для кредиту більше мінімальної зарплати", - додали у прес-службі регулятора.

У НБУ також додали, що регулятор вже затвердив вимоги до розкриття банками повної інформації про послуги та їх вартість, і вони офіційно запрацюють з вересня 2020 року.

"Наступний крок – вимоги до договорів. НБУ планує встановити такі вимоги, щоб клієнти краще розуміли умови отримання послуг, свої права та обов’язки, а також відповідальність за їх порушення", - резюмували у прес-службі державного регулятора.

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