Знаменита артиска Ані Лорак показала, як розважалася раніше з Джиганом

Спеціально до дня народження артиста, співачка вирішила поділитися спільним кадром з Джиганом, з яким вони вже давно знають один одного і навіть вважаються друзями. На фото, зробленому до скандалу чоловіка з його дружиною, цілком задоволені й щасливі артисти позували біля спеціального стенду для фотосесій на модному заході.

Зазначимо, у той же час дружина Джигана Оксана Самойлова розповіла, що останні місяці були для неї найважчими в її житті.

«Офіційно заявляю що останні 8 місяців були найважчими в моєму житті ))2020 рік виявився максимально повний на сюрпризи. але я не скаржуся, я ніколи не скаржуся )я дякую всесвіт за все що відбувається, тому що це все мої уроки і вони очевидно пішли мені на користь)зараз я сильніше, ніж коли-небудь, у мене немає слабких місць і я знаю що я можу абсолютно все, я стала просто непереможна», — написала Оксана в своєму посту в Instagram.

Раніше ми також писали, що після розлучення з чоловіком Муратом в минулому році, Кароліна не стала приховувати, що через кілька місяців завела нові відносини. При цьому артистка отримала хвилю насмішок з-за свого вибору – молодий продюсер Єгор Гліб опинився в центрі скандалу після свого розлучення.

Через деякий час Кароліна припинила ділитися особистими фото з чоловіком, проте це не заважає фанатам будувати здогади про її нових відносинах або нещодавно закінчилися з Муратом.

Тому новий ролик, в головній ролі якого виявилася щаслива Кароліна з дочкою, викликав чималий ажіотаж. В образі принцеси дочка співачки Соня виглядала дуже щасливою і задоволеною, а її мереживну сукню навело фанатів на думку, що дівчинка разом з мамою зустрічають «нового папу».

У відео також видно, що Кароліна схожа на наречену, чекають біля вівтаря. За сюжетом відеоісторії, в кадрі з'явився загадковий молодий чоловік, особа якого навмисно приховано від об'єктива, але, на жаль, це був лише спеціальний рекламний хід для її конкурсу.

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