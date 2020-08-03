Пропонуємо поглянути на кращі образи українських знаменитостей в спокусливих сукнях.

Але саме чорні вбрання стали одним з улюблених серед таких знаменитостей, як Тіна Кароль, Світлана Лобода і Настя Каменських.

Світлана Лобода

Співачка віддає перевагу досить відверті сукні, які максимально підкреслює її фантастичну фігуру.

Настя Каменських

Не менш привабливим є і образ Каменських.

Ані Лорак



Хоч і без відвертого вирізу, як в Каменських і Лободи, але досить пікантний образ завдяки довжині плаття вдалося показати Ані Лорак.

Тіна Кароль

Остання поява співачки в чорному плаття на тонких бретелях, що оголювала живіт, справило справжній фурор.

Раніше ми повідомляли, на дні народження дочки Софії, зірка захопила стрункою фігурою і дивно тонкою талією в чорному платті. Співачка, як сама вона розповіла у прямому ефірі в Instagram, важить всього 52 кілограмів.

Фанати часто захоплюються силі волі знаменитості, адже вона обмежує харчування, щоб завжди виглядати молодо. У поєднанні з уколами краси Кароліні вдалося значно омолодитися. Часто зірку порівнюють з більш молодою артисткою Настею Каменських, якій вдалося схуднути на 20 кілограмів.

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