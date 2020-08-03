Світлана Лобода
Співачка віддає перевагу досить відверті сукні, які максимально підкреслює її фантастичну фігуру.
Настя Каменських
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Не менш привабливим є і образ Каменських.
Ані Лорак
Хоч і без відвертого вирізу, як в Каменських і Лободи, але досить пікантний образ завдяки довжині плаття вдалося показати Ані Лорак.
Тіна Кароль
Остання поява співачки в чорному плаття на тонких бретелях, що оголювала живіт, справило справжній фурор.
Раніше ми повідомляли, на дні народження дочки Софії, зірка захопила стрункою фігурою і дивно тонкою талією в чорному платті. Співачка, як сама вона розповіла у прямому ефірі в Instagram, важить всього 52 кілограмів.
Фанати часто захоплюються силі волі знаменитості, адже вона обмежує харчування, щоб завжди виглядати молодо. У поєднанні з уколами краси Кароліні вдалося значно омолодитися. Часто зірку порівнюють з більш молодою артисткою Настею Каменських, якій вдалося схуднути на 20 кілограмів.
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