Модель Демі Роуз, яку ЗМІ охрестили "британською Кардаш'ян" продемонструвала спокусливий образ

Всесвітньо відома модель досить часто ділитися зі своїми шанувальниками стильними і вкрай відвертими образами.

Як повідомляє Politeka.net, нове фото пишнотіла Роуз опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Модель цього разу вирішила влаштувати спекотне дефіле в непристойно маленькому купальнику.

Демі з'явилася в кадрі без одягу, одягнувшись лише в прозоре бікіні, яке ледве прикривало її найпікантніші місця. Роуз показала чудовий ракурс спереду, завдяки якому всі могли насолодитися її шикарним бюстом.

Модель також не упустила момент, і показала розкішний вигляд ззаду.

Скоріше за все, шанувальники Демі залишилися задоволеними побаченим, але змогли висловити своє захоплення тілом моделі, оскільки кадри були опубліковані в її сторіс.

Раніше ми повідомляли, що на фан-сторінці моделі з'явився архівний знімок, на якому Демі була ще з коротким волоссям, але зате вже з значними формами. Красуня була одягнена в неймовірно спокусливу кофточку.

Крім цього, Роуз оголила ніжку, виставивши її трохи вперед.

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