Відома українська співачка, солістка групи «НеАнгели» Вікторія Смеюха показала, як веселилася на пляжі в стильному бікіні

Струнка зірка завжди привертала увагу до себе завдяки зовнішності і сильному голосу. Співачка активно займається собою, тому її тіло завжди в потрібній формі.

На нових кадрах в соціальній мережі Instagram Вікторія позувала у різнобарвному бікіні яскравих відтінків, причому робила вона це не одна, а разом з... чайкою! Забавні кадри Смеюхі не залишили байдужими фанатів.

«Вона ніби знала, що я її чекаю!😂😂😂 Ну не байдужі чайки до мене🥰, сама того не підозрювала, до зустрічі з цими чарівними створіннями в такій близькості..! 🧡💛💚

Ми навіть подружилися, таке відчуття, що чайки своїм голосом щось розповідають мені або просять мене про щось, а у відповідях на людській мові розуміють краще за багатьох інших..! Вони майже ручні! Може це та сама, яку я погодувала з ранку?😝🙆🏻‍♀️ По-цьому і прилетіла до мене!?🤔 Улюблені, а що знаєте ви про цих птахів?😍❤️,» - написала Віка.

Фанати одразу ж відреагували:

«Класна 👍👍», «Чайка хотіла фотосесію з такою красою😆🔥❤️», «Я захоплююся твоєю фігуркою 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻❤️❤️❤️ідеальна 🌹🌹🌹як тобі це вдається !?))))💛❤️💛🌼», «Так і людина ти чудовий 🌷», «Шикарний кадр😍 Красива Катерина і красива пташка👍💐», «Ви домовилися? Дзьоб чайки, один в один тон вашого купальника!😍», «Який гарний куральник👍 і Ви в ньому💕», «Це та сама яку ти подкармлевала ??))😂».

Також раніше на новому фото струнка зірка підкорила видом поряд з не менш стрункою колегою в ідеальному чорно-білому міні. Віка приміряла стильне сукню з глибоким декольте і вирізом на грудях.

«Однозначно шикарний дует 👯‍♀️❤️@irynafedyshyn», - написала Вікторія.

Шанувальники відразу ж відреагували:

«Дуже, дуже красиві, стильні, гламурні, модні, обврожительные, веселі!🍒😘🍓💕💋❤️», «Гармонія 👍», «Дівчатка стойняжки😘», «Красуні 🔥🔥🔥🔥», «Заспівайте», «Прекрасні🌟🌟❤️💜», «Красуні😍», «Девчули-красуні», «Красуні, давайте спільну пісню🔥», «Хотілося б почути вашу спільну пісню українською мовою!!! Ось це був би фурор!!!😃🤩👏👏👏😉😍💪».

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