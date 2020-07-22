Від цієї краси не можна відірвати погляд

Володарка титулу «Міс Україна-2019» Маргарита Паша блиснула бездоганною красою в прозорому вбранні без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram красуні.

«Мені не раз задавали питання : «Маргоша, як тобі вдається стрибати вище своєї голови? »😅👌🏼💪🏻✊🏻 Вам здається, так багато речей у цьому світі заважають здійснити стрибок вище голови, і одна з основних – людина такий, який він є, він просто не в силах змінитися, стати кимось іншим. Це не так !!!☝🏻Подумайте ось над таким фактом: клітини людського організму повністю оновлюються за сім років. Через кожне семиріччя ви – НОВИЙ чоловік. Чому ж ви мислите по-старому? Тільки тому, що встановлюєте собі межі, за межі яких, за вашим розумінням, вийти неможливо», — йдеться в повідомленні.

Водночас модель зізналася, що давно зрозуміла просту істину: «досягати амбітних цілей, бігти недостатньо – треба стрибати».

Звернемо увагу, що на опублікованій фотографії Паша позує в білосніжному вбранні й прозорому топі, оголивши пружні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Королівські вигини», «красуня», «нереальна», «дуже красиво», — пишуть вони.

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