34-річний британський актор Роберт Паттінсон, нарешті, зважився на сміливий крок
З'явилася інформація, що Паттінсон зробив пропозицію руки і средця своїй коханій, 28-річній британській моделі Сьюкі Уотерхаус. Дівчину нещодавно помітили з кільцем, схожим на обручку, пише Daily Mail.
За непідтвердженою інформацією, Роберт зробив пропозицію Сьюкі під час святкування Різдва, яке вони провели у батьків дівчини. Варто відзначити, парочка ще ніяк не прокоментувала чутки про заручини.
До речі, зустрічаються вони вже два роки.
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До цього актор розлучився зі співачкою FKA Twigs, після чого йому приписували роман зі співачкою Ріанною, потім з колегою по фільму "Дівчина" Мією Васиковськи і навіть з Крістен Стюарт із тих же "Сутінків".
Але крапку в питанні особистого життя Роберта поставив один випадок. Пару років тому його застукали в кафе з Уотерхаус. Парочка ніжно цілувалася і обіймалася, не соромлячись поглядів.
Варто відзначити, що Уотерхаус до Паттінсона зустрічалася з американським актором Бредлі Купером, але в 2015 році пара розлучилася. Ходили чутки, що дівчина сама кинула актора.
Раніше ми повідомляли, Паттінсон приголомшив своїми "шкідливими" звичками, від яких волосся дибки стає.
Актор часто з'являється на публіці з брудною головою і неприємним запахом тіла. Зірка "Сутінків" зізнався, що не любить гігієнічні процедури.
Паттінсон зовсім не соромиться своєї неохайності: "Я не прибираю квартиру, тому що мені наплювати. У мене є квартира, куди я приходжу тільки спати, і у мене є волосся тільки для того, щоб бовтатися на моїй голові. І мені все одно, чисте вони чи ні".
Нагадаємо, зірка "Сутінків" Крістен Стюарт без білизни засвітила зайве на публіці: "гаряча штучка"
Як повідомляла Politeka, Бред Пітт, Роберт Паттінсон і інші зірки приголомшили мерзенними звичками: ніхто не ідеальний