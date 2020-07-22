34-річний британський актор Роберт Паттінсон, нарешті, зважився на сміливий крок

З'явилася інформація, що Паттінсон зробив пропозицію руки і средця своїй коханій, 28-річній британській моделі Сьюкі Уотерхаус. Дівчину нещодавно помітили з кільцем, схожим на обручку, пише Daily Mail.

За непідтвердженою інформацією, Роберт зробив пропозицію Сьюкі під час святкування Різдва, яке вони провели у батьків дівчини. Варто відзначити, парочка ще ніяк не прокоментувала чутки про заручини.

До речі, зустрічаються вони вже два роки.

До цього актор розлучився зі співачкою FKA Twigs, після чого йому приписували роман зі співачкою Ріанною, потім з колегою по фільму "Дівчина" Мією Васиковськи і навіть з Крістен Стюарт із тих же "Сутінків".

Але крапку в питанні особистого життя Роберта поставив один випадок. Пару років тому його застукали в кафе з Уотерхаус. Парочка ніжно цілувалася і обіймалася, не соромлячись поглядів.

Варто відзначити, що Уотерхаус до Паттінсона зустрічалася з американським актором Бредлі Купером, але в 2015 році пара розлучилася. Ходили чутки, що дівчина сама кинула актора.

Раніше ми повідомляли, Паттінсон приголомшив своїми "шкідливими" звичками, від яких волосся дибки стає.

Актор часто з'являється на публіці з брудною головою і неприємним запахом тіла. Зірка "Сутінків" зізнався, що не любить гігієнічні процедури.

Паттінсон зовсім не соромиться своєї неохайності: "Я не прибираю квартиру, тому що мені наплювати. У мене є квартира, куди я приходжу тільки спати, і у мене є волосся тільки для того, щоб бовтатися на моїй голові. І мені все одно, чисте вони чи ні".

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