Українська співачка MARUV розбурхала серією нових кадрів, на яких постала в образі ретро-діви

Ганна останнім часом все частіше радує фанатів новими образами, які представляє на фотозйомках. При цьому дівчина не змінює свій стиль, проте кожен раз підкреслює все нові і нові деталі своїх нарядів. Цього разу дівчина вразила чуттєвими кадрами, на яких позувала з яскравим макіяжем і стильною зачіскою - укороченим каре з такою ж чубчиком.

Дівчина ідеально доповнила свій образ тоненькими чорними рукавичками в сіточку, а також масивними золотими кільцями з камінням різної форми і дизайну в цілому. Ганна показала відразу кілька фото, вони вийшли дуже цікавими - на знімках видно лише обличчя знаменитості, а також акуратне декольте.

Ось що відповіли користувачі Instagram:

«Малятко😘», «Просто божественно 😶😍😯❤», «До тріумфу нема чого ходити він сам до тебе йде на зліт поки все навколо своєю красою наповнюєш втомлений світ покірно чекає!!!👑👌👌♥», «Супер😍», «Those eyes😍🔥», «Просто Богиня 😍😍🔥🔥», «Красиво😍😍😍😍», «Гарна 😍», «Грандіозна❤️», «Ну ,капець,намилуватися не можу😘», «Бажана! 🔥❤️😍», «Я так розумію це зйомки кліпу?🤔», «Яка краля 💔😍», «Ви дуже гарна! Дуже талановита! 😘».

Не так давно співачка розповіла, як переживала карантин, як скасувала частину концертів з-за нього і як тперь проходять її будні. Займаючись підготовкою до эпичному поверненню, схоже, Ганна не щадить себе і колег. Завдяки своїм танців виступи Корсун дуже приваблюють аудиторію, тому дівчина займається з командою чи не кожен день.

Нещодавно також Ганна в чорних велосипедках і чорній майці блиснула розтяжкою на одному з тренувань. Дівчина показала, як танцює з колегами і не соромиться природного і кілька змученого виду.

Потім Ганна продемонструвала свою майстерність акробатики - з легкістю сіла на шпагат, підкресливши, що займатися треба з обережністю. Перед тим, як виконувати свої трюки, Анна не раз відзначала, що багато тренувалася і навіть худла для виконання деяких акробатичних елементів.

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