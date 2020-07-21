Відома українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва показала нові кадри з останньої фотосесії

Після карантину Даша почала активно надолужувати згаяне - зніматися в нових фотосесіях, балувати домашніми кадрами, їздити на відпочинок, а також працювати над новими музичними композиціями. Цього разу зірка представила серію чуттєвих знімків в стриманому мінімалістичному стилі.

Так, на нових кадрах Даша позувала в чорному напівпрозорому платті, частково приспустивши його з плечей. Артистка повернулася до об'єктиву полубоком, ніж захопила фанатів, яким вдалося розглянути не тільки відсутність білизни під вбранням артистки, але і захопитися акуратним макіяжем.

«Даша😍 Ти прекрасна🔥🔥🔥», «🔥🔥🔥❤️пора пити холодненькую Комбучу💚🌿», «Чарівні лінії...естетика і емоції 🔥», «Бомба», «Лебідонька🖤», «Шикарна❤️❤️❤️, «Обожнюю Ваші художні фото😍😍😍», «Як завжди просто чудова👍💣💣💣», «Розкішна!!!!❤️», «Шикарно-чуттєво! Втім як завжди ❤️», «Вік бере своє», - пишуть фанати.

Зазначимо, Даша презентувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram новий уривок з нового кліпу на пісню «талісман». У співпраці з кількома акторами, зірка створила незвичайний хіт цього літа.

Ролик на композицію «Талісман» викликав цілу хвилю обговорень в мережі, адже був знятий в звичному стилі під незвичний поп-трек.

«Освоїли з @selyuki_official нове музичне напрям💔Дивіться у #youtube Запам'ятовуйте культові рухи! #talisman», - написала Даша під новим постом. У новому ролику дівчина приміряла на себе несподіваний наряд ретро-діви.

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