Візит Путіна до України обернувся скандалом

Президент РФ прибув до аннексированный Крим в обхід українських законів і відзначився новим скандальною заявою на адресу Києва.

20 липня президент РФ приїхав в Керч, де окупанти запустили будівництво нових вертольотоносців. У Кремлі розповіли, що російські десантні кораблі були закладені на суднобудівному заводі «Затока». Путін взяв участь в закладенні одного з них.

Виступаючи в захопленому місті, Путін відзначився новим скандальним висловлюванням на адресу України. Так, він звинуватив Київ у недостатньому фінансуванні Криму.

«Я ж розмовляв, коли у нас нормальні стосунки з колегами, у тому числі з уряду України, з останнім прем'єром розмовляв, коли він ще був прем'єром. Я кажу: «Що ви робите, що ви з Криму гроші забираєте?». Він каже: «У нас вибору немає, Крим щось генерує, ми змушені забирати звідти більше ніж давати для того, щоб підтримати інші регіони України», - заявив Путін.

Новий глава НБУ проговорився, що буде з ПриватБанком та курсом валют: перші подробиці

Українцям вирішили розповісти про те, що зміниться в країні після того, як був призначений новий глава Національного банку.

Так, що стосується Приватбанку, позиція НБУ, за словами Кирила Шевченка, залишиться незмінною.

«НБУ під моїм керівництвом збереже таку ж політику по відношенню до "Приватбанку", як вона була і до цього, зазначив він.

А от з курсом долара будуть відбуватися зміни: українцям варто очікувати різкого збільшення валюти. Як відомо, у бюджеті України курс закладений на рівні 30 грн за один «вечноезеленый».

Молодий боєць ЗСУ віддав життя за Україну на Донбасі: «Тільки в квітні зіграв весілля»

У понеділок, 20 липня, на Донбасі трагічно обірвалося життя 26-річного Василя Кравченка з міста Ізяслав, Хмельницької області.

Подробицями події поділилися з виданням «Є» в Ізяславському районному військовому комісаріаті.

Як стало відомо, боєць служив у званні старшого стрільця десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти військової частини А1257. Він загинув під час обстрілу російськими окупантами українських позицій 20 липня.

«Василь загинув при виконанні службових обов'язків. Опівдні противник почав обстріл і боєць отримав смертельне поранення в голову», - повідомили в комісаріаті.

Нагадаємо, українських медиків підло розстріляли на Донбасі, кадри: "попали в засідку бойовиків і...".

Як повідомляла Politeka, Україна втратила молодого бійця, залишилися дружина і двоє дітей.

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