Доньці скандальної української телеведучої Ольги Фреймут, Златі Мітчелл вдається вражати своєю красою з кожним днем новим образом

Дівчина виглядає помітно старше свого віку, тому фанати не втомлюються захоплюватися новими нарядами і прдеставленными фото з відпочинку дівчини. Злата завжди виглядає дуже яскраво і стильно.

цього разу вона показала в соціальній мережі Instagram два нові фото, на яких позувала в модному купальнику з леопардовим принтом і з акуратно розпущеними довгими локонами. Фанати дівчата відразу відзначили її струнку фігуру і "стрункі ніжки", масово нахвалюючи донька ольги Фреймут.

Зазначимо, молоду зірку часто порівнюють з дочками Седокової, Брежнєвої та Полякової, адже вони практично в однаковому віці.

«Цього літа я втратила друзів, скасувала 10000 планів, зіткнулася з тривогою, але все це привело мене до величезного прогресу в турботі про себе і любові до себе. Пам'ятаєте, у всіх нас є свої індивідуальні вірування, але будьте хоробріше… passionfightersla # la247», - написала Злата.

Шанувальники тут же відреагували:

«Приголомшлива, Боже мій», «так мило 😻😻», «Досить 😘», «Агонь ❤❤❤❤❤», «Довгонога красуня 🔥🔥🔥», «Гарна, дуже 😍😍😍», «😍😍😍😍😍😍 Ти виглядаєш приголомшливо 😍😍😍😍😍», «Довгі ніжки😍😍😍», «Ох нічо собі дитина зростала 😲», «Гармата☝️😉», «Шикарні ніжки 👍👍👍😊».

Раніше ми писали, що Злата полетіла в США, звідки ділиться з шанувальниками яскравими кадрами. На багатьох знімках вона виглядає старше свого віку – дівчинка помітно фарбується і дуже відверто одягається. Багато передплатники відзначають в коментарях, що дівчинка виглядає дуже вже дорослого на свої роки, що, однак, її анітрохи не псує.

Близько місяця тому донька Фреймут публікувала фотографії з Лос-Анджелеса. Вона писала, що закохалася в це місто, тому мріє там жити.

«Я приїхала в місто, в якому я відчуваю, що йому належу, і в якому, я знаю, що хочу жити, працювати та бути його частиною», - писала Злата.

Відомо, що донька Фреймут не перший рік займається танцями. В Америці, по всій видимості, дівчинка також проходить навчання. Це видно по її сторіс, де Злата регулярно викладає відео з занять у класі хореографії.

Нагадаємо, що 13-річна дочка Фреймут вразила зовнішнім виглядом в звичайному житті: «Виглядаєш втомленою...».

А ще Politeka писала, що молодша дочка Фреймут вразила зовнішністю, фото облетіло мережу: "Татова копія".

Також Politeka повідомляла, що Оля Фреймут у глибокому декольте засвітила груди прямо в ресторані: "Як смачно!".