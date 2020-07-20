Знаменита артиска Ані Лорак показала ідеально постройневшую фігуру після занять спортом

цього разу артистка, зкинула кілька десятків кілограмів після народження дитини, вирішила показати струнку й підтягнуту фігуру в спортивному костюмі, вразивши фанатів. Найчастіше Кароліна показує на своїй сторінці, як веселиться на концертах, приміряє нові модні сукні на зйомках і змінює імідж в кліпах.

При цьому про спорт, харчування і самі заняття в залі Ані Лорак показує вкрай рідко. Тому кадри, на яких співачка похвалилася чином у чорному спортивному костюмі, що складається з короткого топа і лосин, викликали досить бурхливу реакцію серед фанатів.

Сама Лорак стверджує, що кращі дієти для артиста — це живі концерти. Адже за один виступ втрачається така кількість калорій, що потім можна їсти спокійно. Вона не відмовляється від ласощів, але тримає режим правильного харчування і їсть маленькими порціями.

«Завжди можна покращувати себе і витягати в фоторедакторі...», Ого го го го го💥💥💥», «Супер! Хотілося б тебе тренувати – довго-довго!», «Ѕупер !Фенікс», «Яка ж ви гарна», «Блін це вона...😍😍😮🔥», «Відмінна ростяжка чудово виглядаєш!!!!👏👏👏👏👏😍😍😍», «Хочу бути як ти👏👏👏😍», «Спортивна та струнка», «Фігура прекрасна 🔥», «@anilorak підкажіть, будь ласка, які ви робите вправи,щоб попа була така класна? Я роблю,але у мене щось не виходить😔», - написали користувачі.

До цього Кароліна показала, як їде на свято в новому іміджі - білий приталений піджак, чорний приталені майка, масивний хрест з безліччю каменів ідеально доповнили її "цибуля". Співачка зав'язала короткосостриженные локони в низький хвіст і залишила кілька коротеньких пасом у звичному стилі біля вух з косою чубчиком.

При цьому після на наступних кадрах Кароліна всіляко покрасувалася в компанії Лєри Кудрявцевої - зірки разом привітали колегу і помиловались формами на камеру. Раніше зірок вже не раз називали "гарячими" за їх ідеальний зовнішній вигляд.

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