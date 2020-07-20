Відома балерина Анастасія Волочкова показала, як відпочиває разом з дочкою вперше за довгий час

Балерина представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram нове фото з дочкою. Як відомо, такими сімейними кадрами вона ділиться вкрай рідко, також, як і розповідає про життя дочки без неї. Аріадна Волочкова живе з батьком без матері вже досить давно.

При цьому відносини у них досить прохолодні, вони бачаться досить рідко, рідко проводять час разом. Тому сімейний кадр немало здивував користувачів мережі.

«Моя Аріша повернулася з відпочинку і приїхала до нас додому. Поділилася враженнями, розповіла про похід в гори, показала фото і відео. Багато згадуємо цікавого. Прочитала написані нею вірші російською та англійською.🙏 Вона вступила до ліцею.🙏👍 Я радію успіхам доньки. Яка вона стала доросла!!! У неї багато захоплень. Мені приємно було побачити фото написаних нею картин з художниками.🌺👍 І взагалі вона дуже добрий, чуйний, Світлий і цікава людина.😊 #анастасияволочкова #волочкова», - написала Волочкова.

До цього балерина представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram нове фото після зміни іміджу. Як відомо, кілька годин тому Анастасія показала незвичайні кадри зі своїм преображенням. І тепер вирішила продемонструвати "всю себе" в оновленому вигляді.

Так, Анастасія з'явилася на новому знімку в супер-міні плаття, масивних босоніжках на високих підборах, а також з знову осветленными пожовклими пасмами, які після фарбування стали виглядати ще більш рідкими. Втім, сама Анастасія цього не помічає, тоді як з-за освітлених локонів її шкіра стала виглядати не засмаглої, а червоною, а обличчя зірки стало більш втомленим і "постаріло".

"І знову гостинна Чайхона.🌺", - зазначила під новим кадром Анастасія. При цьому ще кілька годин тому вона показала, як її домробітниця фарбує її локони.

Найчастіше в Instagram Анастасії відзначають ухудшевшееся стан і без того рідкісних волосся знаменитості - бляклі жовті пасма перестали бути світлими, блискучими і густими. Хоча балерина і могла вдатися до допомоги стиліста, робити вона, чомусь, цього все ж не стала.

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