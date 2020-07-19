Українські чиновники розповіли про продукти, які в цьому році подорожчали на ринку найбільше
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресцентр Державної служби статистики.
Так, в топ-5 продуктів, які подорожчали найбільше, увійшли:
Яблука (108,8%);
Морква (103,7%);
Українець дорого заплатив за відмову від кредиту в ПриватБанку: «Гроші не повернули»
Скандальна Бузова розпахнула халатик і заговорила про особисті проблеми: «Так погано і мало...»
Нарахування пенсій українцям до 60 років, озвучені головні умови: "Стаж не потрібен, якщо..."
Пенсіонерів чекають нові виплати, з'явилося термінова заява Пенсійного фонду: коли чекати гроші
Лук ріпчаста (38,5%);
Білокачанна капуста (37,7%);
Гречані крупи (понад 30,3%).
При цьому перелік продуктів, які подешевшали найбільше, виглядає наступним чином:
Бензин А-92 (19,4%);
Дизель (19,3%);
Бензин А-95 (18,5%);
Куряче філе (17,2%);
Курячі тушки (13,3%).
Також уточнюється, що картопля в цьому році подорожчав на 22,3%, скраплений газ для автомобілів подешевшав на 12,4%.
Вартість алкоголю, молочної продукції й соняшникової олії ж залишилася без змін.
До цього ми розповідали про впевненість експертів у тому, що в третьому кварталі рівень інфляції зросте, а ціни на товари й послуги поповзуть вгору.
Аналітик Олег Пендзин стверджує, що до кінця 2020 року інфляція в країні дійде до 9% річного зростання цін, як і було закладено в бюджет. І в третьому кварталі буде випередження - близько 3% в порівнянні з нинішніми 0,5-1%.
Також українцям слід готуватися до маркетингових ходів, як було у 2019 році з картоплею, яким прості люди запасаються в серпні-вересні.
Нагадаємо, у Києві різко змінилися ціни на продукти: скільки коштують фрукти.
Як повідомляла Politeka, українцям пояснили, чому картопля їм вже не по кишені: "Ціна буде рости".
Також Politeka писала, що українцям розповіли, чи варто чекати підвищення цін на продукти: "Все залежить від ...".