Українські чиновники розповіли про продукти, які в цьому році подорожчали на ринку найбільше

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресцентр Державної служби статистики.

Так, в топ-5 продуктів, які подорожчали найбільше, увійшли:

Яблука (108,8%);

Морква (103,7%);

Лук ріпчаста (38,5%);

Білокачанна капуста (37,7%);

Гречані крупи (понад 30,3%).

При цьому перелік продуктів, які подешевшали найбільше, виглядає наступним чином:

Бензин А-92 (19,4%);

Дизель (19,3%);

Бензин А-95 (18,5%);

Куряче філе (17,2%);

Курячі тушки (13,3%).

Також уточнюється, що картопля в цьому році подорожчав на 22,3%, скраплений газ для автомобілів подешевшав на 12,4%.

Вартість алкоголю, молочної продукції й соняшникової олії ж залишилася без змін.

До цього ми розповідали про впевненість експертів у тому, що в третьому кварталі рівень інфляції зросте, а ціни на товари й послуги поповзуть вгору.

Аналітик Олег Пендзин стверджує, що до кінця 2020 року інфляція в країні дійде до 9% річного зростання цін, як і було закладено в бюджет. І в третьому кварталі буде випередження - близько 3% в порівнянні з нинішніми 0,5-1%.

Також українцям слід готуватися до маркетингових ходів, як було у 2019 році з картоплею, яким прості люди запасаються в серпні-вересні.

Нагадаємо, у Києві різко змінилися ціни на продукти: скільки коштують фрукти.

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