Кому потрібно бути готовими до продовження карантину

На сьогоднішній день, не всі області в Україні готові до пом'якшення карантину через спалах китайського вірусу

Зокрема, 8 областей України, без урахування Криму і Севастополя, не готові до подальшого пом'якшення карантину.

Відповідну статистику оприлюднила прес-служба МОЗ України.

За даними відомства, пом'якшення карантину поки що неможливе у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Харківській та Чернігівській областях.

Так, в Закарпатській області дуже високий показник завантаженості ліжок, в Чернігівській — недостатнє охоплення тестування, у Волинській області відсоток виявлення нових випадків перевищує встановлений МОЗ цільовий показник, а у Вінницькій, Івано-Франківській та Одеській областях зафіксовано перевищення по динаміці.

У Львівській та Харківській областях більше одного показника перевищує встановлені Міністерством охорони здоров'я.

Також раніше повідомлялося, що враховуючи рівень захворюваності на відповідній території, Україну поділять на чотири зони: червону, помаранчеву, жовту і зелену.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Ми переходимо на зовсім іншу систему карантину: зелену, жовту, помаранчеву і червону зони", - сказав Ляшко, розкривши деталі, що означатимуть ці зони.

Нагадаємо, нові жорсткі обмеження для українців, Шмигаль видав деталі.

Як повідомляла Politeka, продовження та посилення карантину в Україні, глава Моз видав новий план: до чого готуватися.