На сьогоднішній день, не всі області в Україні готові до пом'якшення карантину через спалах китайського вірусу
Зокрема, 8 областей України, без урахування Криму і Севастополя, не готові до подальшого пом'якшення карантину.
Відповідну статистику оприлюднила прес-служба МОЗ України.
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За даними відомства, пом'якшення карантину поки що неможливе у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській, Харківській та Чернігівській областях.
Так, в Закарпатській області дуже високий показник завантаженості ліжок, в Чернігівській — недостатнє охоплення тестування, у Волинській області відсоток виявлення нових випадків перевищує встановлений МОЗ цільовий показник, а у Вінницькій, Івано-Франківській та Одеській областях зафіксовано перевищення по динаміці.
У Львівській та Харківській областях більше одного показника перевищує встановлені Міністерством охорони здоров'я.
Також раніше повідомлялося, що враховуючи рівень захворюваності на відповідній території, Україну поділять на чотири зони: червону, помаранчеву, жовту і зелену.
Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
"Ми переходимо на зовсім іншу систему карантину: зелену, жовту, помаранчеву і червону зони", - сказав Ляшко, розкривши деталі, що означатимуть ці зони.
Нагадаємо, нові жорсткі обмеження для українців, Шмигаль видав деталі.
Як повідомляла Politeka, продовження та посилення карантину в Україні, глава Моз видав новий план: до чого готуватися.