Громадський діяч Андрій Пальчевський пояснив, чому українці не можуть змінити країну на краще

Як передає Politeka.net, він розповів про це в ефірі програми "Пульс" на телеканалі "112 Україна" (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

"Я ніколи не забуду... Я був на Майдані в 2004 році, стояв поруч з групою, яка називалася "Пора". Вони були зі Львова. Я вибачився і говорив: ви бачите, хлопці, я з Києва, якщо російською, нічого страшного? Відповідь була чудова, я запам'ятав її на все життя. Він розвернувся до мене і каже: "Ми не ортодокси". Мається на увазі: коли ми боремося з поганим - не важливо, ми зі Львова чи з Донецька. Розумієте, ми один народ", - підкреслив Андрій Пальчевський.

Аналітик звернув увагу, що в підсумку історія закінчилася плачевно. Незважаючи на початкові переконання, люди часто йдуть служити влади і від цього страждають.

"Вони прийшли, скуті ланцюгом. І все було добре, у них був лідер. І як ви думаєте, чому цей лідер закінчив? Він потрапив на службу до Януковича, потім потрапив під суд, потім його відмазали. Це був Каськів. Вони всі там були, ці люди. І ніби вони боролися за народ. І ніби вони боролися з режимом", - зазначив громадський діяч.

Андрій Пальчевський нагадав, що Помаранчева революція обернулася пшиком і розчарувала багатьох активістів, адже Ющенко в результаті об'єднався з Януковичем:

"В нас билися серця українські, козацького чи не козацького роду. Ми всі поперлися на цей Майдан, сподіваючись, що в 2004 році ми вийдемо з колоніальної залежності старого Радянського союзу і повернемо в Європу. Раптом з'ясовується, що Віктора Ющенка, за якого люди були готові за незнанням віддати своє життя, запрошує разом покерувати країною той, проти кого була ця революція - проти Віктора Януковича".

Громадський діяч впевнений, що ситуацію ще можна змінити і вивести Україну з політичного застою. Він назвав головна умова, при якому можна розраховувати на кардинальні зміни:

"Віз і нині там. Чому? Тому що еліта навчилася підбирати, пускати у владу людей, які на наступний день зраджують свій народ. І коли нарешті у великій Україні зайдуть люди: два, чи три, чи п'ять, таке Кирило-Мефодіївське товариство чесних людей, якщо можна так сказати - у нас з'являться перспективи."

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