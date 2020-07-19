Українська співачка MARUV розбурхала фігурою в незвичайному вбранні, показавши зайве

Не так давно Анна показала, як призводить тіло у форму після карантину, а також займається з колегами в посиленому режимі, готуючись до концертів. І, схоже, у молодої співачки вийшло задумане - на нових фото, представлених в соціальній мережі Instagram Анна Корсун виглядає помітно схудлою.

Так, Ганна для нової фотосесії наділу модний піджак з леопардовим принтом на один гудзик, доповнила образ сіточкою, зовсім не приховує зону її декольте, а також одягла прозорі футболки з провокаційними вирізами на сідницях.

У цілому, образ Анни вийшов таким же, як і всі образи на її виступах на концертах: яскравим, злегка відвертим і підкреслювати її переваги.

"Wild Cat 🐯", - лаконічно написала Анна, зазначивши помічників у створенні її образів.

Фанати одразу ж відреагували: "Набридла вже своїм прямим з**ом", "Нормальної одягу не було ?", "красива, залік яка пружна", "Божественна🔥🔥🔥", "Мару класна і з хорактером", "😘😘😘😘😘Персик😍", "Боже, яка ж шикарна 😍😍😍😍", "Gorgeous, нагадала Ріанну з фільму “Валеріан” 🔥🔥🔥".

Не так давно співачка розповіла, як переживала карантин, як скасувала частину концертів з-за нього і як тперь проходять її будні. Займаючись підготовкою до эпичному поверненню, схоже, Ганна не щадить себе і колег. Завдяки своїм танців виступи Корсун дуже приваблюють аудиторію, тому дівчина займається з командою чи не кожен день.

Нещодавно також Ганна в чорних велосипедках і чорній майці блиснула розтяжкою на одному з тренувань. Дівчина показала, як танцює з колегами і не соромиться природного і кілька змученого виду.

Потім Ганна продемонструвала свою майстерність акробатики - з легкістю сіла на шпагат, підкресливши, що займатися треба з обережністю. Перед тим, як виконувати свої трюки, Анна не раз відзначала, що багато тренувалася і навіть худла для виконання деяких акробатичних елементів.

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