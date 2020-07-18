Відома балерина Анастасія Волочкова показала, як відпочиває в модному закладі після зміни іміджу

Балерина представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram нове фото після зміни іміджу. Як відомо, кілька годин тому Анастасія показала незвичайні кадри зі своїм преображенням. І тепер вирішила продемонструвати "всю себе" в оновленому вигляді.

Так, Анастасія з'явилася на новому знімку в супер-міні плаття, масивних босоніжках на високих підборах, а також з знову осветленными пожовклими пасмами, які після фарбування стали виглядати ще більш рідкими. Втім, сама Анастасія цього не помічає, тоді як з-за освітлених локонів її шкіра стала виглядати не засмаглої, а червоною, а обличчя зірки стало більш втомленим і "постаріло".

"І знову гостинна Чайхона.🌺", - зазначила під новим кадром Анастасія. При цьому ще кілька годин тому вона показала, як її домробітниця фарбує її локони.

Найчастіше в Instagram Анастасії відзначають ухудшевшееся стан і без того рідкісних волосся знаменитості - бляклі жовті пасма перестали бути світлими, блискучими і густими. Хоча балерина і могла вдатися до допомоги стиліста, робити вона, чомусь, цього все ж не стала.

До цього у своєму профілі Анастасія виклала фотографії з поїздки в Астрахань. Один зі знімків, зроблених жінкою, насмішив соціальну мережу.

Балерина позувала в сукні з глибоким декольте і одягла поверх нього шубу.

«я Відвідала храм на території Кремля в Астрахані і вдало потрапила в момент , коли йшла Служба.🙏 Так здорово, що тепер храми відкриті і молитися можна не тільки вдома...🙏», - написала Волочкова.

Відкривши коментарі під постом, вона отримала численні слова з критикою на свою адресу:

«Настя , що у вас в голові ? Ви з якої всесвіту ?», «А шубу навіщо влітку пялить?», «Ви повернули дівчині її обруч???», «От причепилися до шубі! А де їй ще її носити по-вашому?», «Взимку шорти, влітку шуба? Чому?», «В теплиці В шубі....у церкві в шубі...скрізь у шубі», «Вам у шубі при +40 градусів в тіні не жарко ?)», «Як совісті вистачає зайти до храму з непокритою головою і оголеним вим'ям ( груддю це не назвеш)», «У церкву можна було і одягтися скромніше..це ж не павільйон НТВ..за що дратувати людей, і влаштовувати з усього понти».

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