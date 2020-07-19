Зірки українського шоу-бізнесу підкорюють красою в будь-якому одязі

Знаменитості прагнуть запам'ятатися і в цьому їм допомагають застосування різних кольорів в одязі, передає Politeka.net. Блакитні і сині відтінки - повинні бути в гардеробі кожної модниці, що доводять нам наступні зірки. 

Відома екс-"віагрінка" співачка Віра Брежнєва відмінно підкреслила свій блакитний колір очей синьою сукнею. Відірватися від зірки неможливо. 

Стильній співачці Наді Дорофєєвій дуже пасує синій колір. На цьому фото красуня в кофті відповідного "забарвлення" виглядає дуже гаряче.

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Епатажна співачка MARUV не втомлюється демонструвати свої досконалості в різних гарячих нарядах. Цього разу артистка не лише одягла боді в кольорах неба, але й постала з синіми волоссям. 

Розкішна співачка Світлана Лобода у будь-якому вбранні виглядає фантастично. Артистка похвалилася ідеальною фігурою в блакитному костюмі. Вийшло дуже яскраво і гарно.  

Нещодавно шикарна блондинка Тіна Кароль вразила бездоганною фігурою в довгій сукні небесного кольору. Глибоке декольте додало образу пікантності. Зірку тут же засипали компліментами. 

Нагадаємо, на сторінці Тіни Карль в розділі сторіз в Instagram з'явився милий ролик, записаний під час її спілкування з колегою.

Чоловік за кадром запитав у Тіни, коли ж вона викладе перше прев'ю, адже фанати зачекались, на що співачка кокетливо потисла плечима з легкою посмішкою.  

Раніше повідомлялося, що Світлана Лобода в сукні з пікантним декольте, притулившись до українського та грузинського модельєру Бичоллі Тетрадзе. 

«Є люди, які приходять до нас, щоб залишитися на все життя ❤️», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Лобода зважилася на кардинальну зміну іміджу, фото підірвало мережа

Як повідомляла Politeka, Лобода засвітила зайве, вихваляючись формами без фотошопу

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