Зірки українського шоу-бізнесу підкорюють красою в будь-якому одязі

Знаменитості прагнуть запам'ятатися і в цьому їм допомагають застосування різних кольорів в одязі, передає Politeka.net. Блакитні і сині відтінки - повинні бути в гардеробі кожної модниці, що доводять нам наступні зірки.

Відома екс-"віагрінка" співачка Віра Брежнєва відмінно підкреслила свій блакитний колір очей синьою сукнею. Відірватися від зірки неможливо.

Стильній співачці Наді Дорофєєвій дуже пасує синій колір. На цьому фото красуня в кофті відповідного "забарвлення" виглядає дуже гаряче.

Епатажна співачка MARUV не втомлюється демонструвати свої досконалості в різних гарячих нарядах. Цього разу артистка не лише одягла боді в кольорах неба, але й постала з синіми волоссям.

Розкішна співачка Світлана Лобода у будь-якому вбранні виглядає фантастично. Артистка похвалилася ідеальною фігурою в блакитному костюмі. Вийшло дуже яскраво і гарно.

Нещодавно шикарна блондинка Тіна Кароль вразила бездоганною фігурою в довгій сукні небесного кольору. Глибоке декольте додало образу пікантності. Зірку тут же засипали компліментами.

Нагадаємо, на сторінці Тіни Карль в розділі сторіз в Instagram з'явився милий ролик, записаний під час її спілкування з колегою.

Чоловік за кадром запитав у Тіни, коли ж вона викладе перше прев'ю, адже фанати зачекались, на що співачка кокетливо потисла плечима з легкою посмішкою.

Раніше повідомлялося, що Світлана Лобода в сукні з пікантним декольте, притулившись до українського та грузинського модельєру Бичоллі Тетрадзе.

«Є люди, які приходять до нас, щоб залишитися на все життя ❤️», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Лобода зважилася на кардинальну зміну іміджу, фото підірвало мережа

Як повідомляла Politeka, Лобода засвітила зайве, вихваляючись формами без фотошопу

Також Politeka писала, що Лобода в тоненькому топі не втрималася від шалених танців