Відомий російський сексолог, психотерапевт і екстрасенс Ганна Амбарцумян була знайдена мертвою в п'ятизірковому готелі в Москві

Дівчину виявила охорона готелю "Петро I" вночі 18 липня. Поруч із бездиханним тілом лежали упаковки з-під таблеток «Нурофен».

При огляді тіла експерти не виявили ознак насильницької смерті. Причини загибелі дівчини належить встановити фахівцям, не виключається версія отруєння або суїциду. Імовірно, екстрасенс померла за п'ять годин до того, як охорона виявила її тіло.

Зазначимо, Амбарцумян проживала в елітному будинку на набережній річки Карпівці в Петербурзі. Дівчина часто з'являлася в телевізійних ефірах в якості експерта. Вона також є хрещеною матір'ю внучки легендарної актриси Аліси Фрейндліх, зірки "Службового роману".

Раніше ми повідомляли, мережу нещодавно сколихнула загадкова смерть 25-річної москвички прямо під час власного весілля, яке проходило в одному з ресторанів столиці РФ.

Під час свята дівчина відчула себе погано. Присутні викликали швидку, однак врятувати наречену так і не вдалося. Спочатку причина смерті нареченої була невідома, однак пізніше медики встановили, що нею став анафілактичний шок.

Як з'ясувалося, викликати настільки сильну алергічну реакцію могли цукерки з горіхами, які наречена могла з'їсти на весіллі. При цьому невідомо, як саме солодощі потрапили на святковий стіл і чому дівчина їх їла.

Передбачається, що організатори урочистості були в курсі того, що наречена страждає від алергії, адже меню складалося дуже ретельно і там було зазначено, що дівчині не можна вживати в їжу.

Нагадаємо, "Валечка, нехай пробачать мене": розкрито зміст прощального листа Юрія Гагаріна

Як повідомляла Politeka, соратник Путіна несподівано помер у Москві, колеги видали причину: «Чортів…»

Також Politeka писала, що зупинилося серце відомого російського актора: його любили мільйони, деталі та фото