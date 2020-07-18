Відома українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва показала струнке тіло в сукні з "золота"

Кілька днів тому співачка презентувала кліп на пісню "Талісман", записаний разом з популярною групою Курган & Agregat. Тому кожен день в її профілі в Instagram, а також у розділі Сторі з'являються нові фото зі зйомок, поздоровлення інших артистів і цікаві зауваження самої Даші.

Цей раз не став винятком, зірка вирішила показати відразу три образи, які були використані нею під час зйомок. Даша приміряла образ ретро-диви і мелькала в епатажних нарядах, дивуючи фігурою.

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Так, жовтий топ на одне плече і вільні джинси сірого кольору надали їй образу бунтарки, а плаття з блеток червоного кольору зробили з неї "жінку з вогню".

А ось тонка, напівпрозора сукня з маленьких блискіток золотистого відтінку на показаному кадрі виглядало на стрункому тілі знаменитості ще краще, ніж у житті - завдяки вдалому ракурсі "за сонцем" колір вбрання вийшов і справді блискучим, "наче з золота".

Зазначимо, Даша презентувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram новий уривок з нового кліпу на пісню «талісман». У співпраці з кількома акторами, зірка створила незвичайний хіт цього літа.

Ролик на композицію «Талісман» викликав цілу хвилю обговорень в мережі, адже був знятий в звичному стилі під незвичний поп-трек.

«Освоїли з @selyuki_official нове музичне напрям💔Дивіться у #youtube Запам'ятовуйте культові рухи! #talisman», - написала Даша під новим постом. У новому ролику дівчина приміряла на себе несподіваний наряд ретро-діви.

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