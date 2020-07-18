Відома балерина Анастасія Волочкова показала зайве під час чергової зміни іміджу

Цього разу, кілька годин тому, балерина опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram незвичайні кадри зі своїм преображенням. Не секрет, що Анастасію часто висміюють за провальні образи, невдалі купальники і манеру занадто відверто "подавати" себе на публіці в недоречних сукнях з непристойними розрізами, пише Politeka.net.

Однак, далеко не вбрання смішать користувачів мережі (Анастасія навіть приховала можливість коментування власних постів, щоб уникнути критики та нападок з боку недоброзичливців). Найчастіше в Instagram Анастасії відзначають ухудшевшееся стан і без того рідкісних волосся знаменитості - бляклі жовті пасма перестали бути світлими, блискучими і густими.

Тепер "залишки волосся", як висловлювалися самі фанати, виглядають дуже сумно. Втім, схоже, саму Анастасію це мало хвилює - зірка продовжує хизуватися станными зачісками, а сьогодні навіть вирішила показати, як її домробітниця допомагає їй привести в порядок локони і фарбує їй волосся вдома.

Хоча балерина і могла вдатися до допомоги стиліста, робити вона, чомусь, цього все ж не стала:

«Мій домашній стиліст Лолочка😊 @hilola0491 Наводимо красу!😂🔥 #анастасияволочкова #волочкова», - написала Волочкова.

Також балерина представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram цілу серію знімків, на яких позувала в абсолютно новому образі. Примірявши чорне напівпрозоре плаття в сіточку, балерина виглядала досить зухвало, адже декольте зірки також було занадто відкритим.

Балерина розповіла, що святкувала день народження чудової подруги Юлії Калгановой.

"Вона чудова людина і художник. У моєму будинку є картини, написані нею. Я щаслива дружити з її сім'єю.🙏", - розповіла Волочкова, підкресливши, що також вона зустрілася з актрисою Анастасією Макеєвої.

«Здорово, коли Наша Господиня вдома Лолочка може і плаття вибрати, і волосся укласти і будинок утримувати в чистоті і затишку. І по духу залишатися близькою людиною.🦢 Лолочка мама трьох дітей, які щасливо живуть в нашому домі. 🌺 Це ж так чудово ділитися добротою. І я завжди шанувала і дорожу тими людьми в моєму житті, хто взяв у ній будь-добре і світле участь.🙏😊», - також написала Анастасія, вихваляючись оздобленням будинку навколо білих троянд.

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