Комуналка і ціни на їжу злетять вгору, українців добили прогнозом: "У серпні-вересні..."

Стало відомо, коли українцям доведеться більше грошей віддавати за продукти.



Експерти впевнені, що вже в третьому кварталі інфляція зросте, і ціни на товари і послуги поповзуть вгору.

Аналітик Олег Пендзин стверджує, що до кінця 2020 року інфляція в країні дійде до 9% річного зростання цін, як і було закладено в бюджет. І в третьому кварталі буде випередження - близько 3% в порівнянні з нинішніми 0,5-1%.

Олексій Дорошенко не сумнівається, що буде спровокований зростання комунальних тарифів прямо перед стартом опалювального сезону.

"Зниження цін на комунальні послуги, насамперед на газ, точно зміниться їх зростанням. Так як почнеться підготовка до нового опалювального сезону, і попит на газ у світі зросте", - озвучив він свій прогноз.

НБУ добив українців новим курсом валют, долар йде на рекорд: що буде з гривнею після вихідних

Курс валют в Україні 18 липня застигне на місці, готуючись до несподіваного ривка в перший робочий день

Про це йдеться у свіжому курс валют від Нацбанку.

Так, долар почне наступний тиждень з несподіваного плюсу: +0,0868. До середини останнього дня валюта вже розігналася до 27,3454, а до кінця дня вирішила набрати ще більше.

Євро також у понеділок підвищать: +0,1264.

Курс валют в Україні 18 липня від Національного банку:

100 доларів 2727,38 грн;

100 євро — 3112,9 грн.

Україна на межі нового карантину, з'явилася термінова заява Ляшка: "Поділять на чотири зони і..."

Враховуючи рівень захворюваності на відповідній території, Україну поділять на чотири зони: червону, помаранчеву, жовту і зелену.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Ми переходимо на зовсім іншу систему карантину: зелену, жовту, помаранчеву і червоної зони", - сказав Ляшко, розкривши деталі, що означатимуть ці зони.

Так, червона зона передбачає жорсткий карантин. Обмеження будуть схожі на ті, які діяли на початку епідемії (в кінці березня і на початку квітня). Тобто, "ресторани не працюють, громадський транспорт не ходить".

Зелена, жовта і помаранчева зони будуть обмежувати тільки певну діяльність. В цілому економіка буде працювати, але з різним ступенем протиепідемічних вимог.

Вибух прогримів на вході в метро в Києві, є постраждалий: кадри з місця НП

у п'ятницю ввечері В Києві, неподалік від входу в метро, прогримів потужний вибух, через що вибило вікна і поранило людини.

«Вибух на метро Шулявській. Зі слів очевидців вибухнула урна з сміттям. Недалеко від неї стояв чоловік, який постраждав. Обставини цього випадку з'ясовуються», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах знято перші секунди після вибуху. У чоловіка закривавлена нога, йому надають першу допомогу. Сама урна явно пошкоджена, а вибуховою хвилею вибило вікна, які знаходилися ззаду.

В метрополітені вже виступили із заявою, що, незважаючи на інцидент, потяги ходять в штатному режимі. Зараз там працюють слідчі та вибухотехніки.

Нагадаємо, у київській багатоповерхівці знайшли вибухівку з детонаторами: подробиці НП.

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