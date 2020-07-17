Причини ДТП поки не розкриваються

Пасажирський автобус з українцями в салоні не доїхав до пункту призначення

Як передає Politeka.net, про це інформують росЗМІ.

Повідомляється, що рейсовий автобус з українцями в салоні розбився в ДТП в Липецькій області.

Відомо, що автобус допустив зіткнення з "Газеллю", після чого загорівся. Інформацію про ДТП підтвердили в прес-службі Міністерства з НС.

У салоні автобуса, який виконував рейс з окупованого Донецька в Санкт-Петербург, знаходились 39 осіб.

За інформацією російських ЗМІ, ДТП сталася вночі 17 липня на 375-му кілометрі траси М-4 "Дон" в Єлецькому районі. В результаті аварії постраждали п'ятеро людей.

Відомо, що пожежники, які прибули на місце аварії, оперативно загасили пасажирський автобус. Причини зіткнення поки не озвучувалися.

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Трагедія сталася 12 липня на Столичному шосе. Водій "Мерседеса" скоїв зіткнення з іншим автомобілем, який рухався попереду в попутному напрямку. Після цього він виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем "Хюндай".

В результаті аварії водій і пасажири "Хюндая", серед яких були двоє малолітніх дітей, загинули. Ще одну дитину, 14-річного хлопчика, госпіталізували.

Винуватцеві ДТП загрожує до 10 років тюремного ув'язнення.

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