Українська співачка MARUV показала як тренує нову танцювальну зв'язку з колегою по сцені

Не так давно співачка показала, як відпочивала в Одесі перед виступом і навіть залишилася на пару днів спекотної відпустки. Дівчина здивувала яскравими знімками з курортної зони, а потім припинила публікувати нові кадри по поверненню додому. Сьогодні ж знаменитість вирішила показати, як готується до нових концертів - вивчає нові танцювальні зв'язки, повідомляє Politeka.

У розділі Сторі Instagram Ганна показала, що вона тренується навіть без сил і займається дуже насичено. Мокре волосся Ганни виглядали вельми красномовно. Схоже, Корсун багато тренується, щоб здивувати фанатів виступом вперше за довгий час (з-за карантину зірка скасувала свої виступи і перенесла їх частину на більш пізній час).

На представлених кадрах Ганна зігнулась перед колегою і вразила досить спекотною підбіркою провокаційних поз. Також дівчина ледь не «осідлала» колегу, зображуючи пристрасть. Не секрет, що Ганна використовують на концертах відверті костюми і створює незвичайні танцювальні елементи, які навряд чи можна назвати скромними.

Як відомо, не так давно Анна знову записала з продюсером BOOSIN, які працювали з нею над першим суперхітом — Drunk Groove. Разом вони постаралися повернути Ганні її класичний вигляд. до її класичного звучання, улюбленому шанувальникам.

Тепер співачка активно залучає увагу до себе і, схоже, цього разу саме пікантним чином, ледве прикривав її тіло. Фанати були розбурхані:

«Краща💋», «👍🏿👍🏿👍🏿👍🏿👍🏿👍🏿👍🏿👍🏿а це тільки фотка! Послухайте #шлакоблочина 🌶», «Зубодробительна!!!!))🔥❤️», «🖤ohMyGoddesS)))😍💖🌿», «Агнище, аж зубі зводить😍🔥», «Наряд-гармата🔥», «Занадто hot🥵❤️», «Бомбишь👍», «Неймовірна❤️🔞».

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