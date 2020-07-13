56-річний музикант, продюсер групи "Ласкавий май" Андрій Разін позмагався зовнішністю з відомим голлівудським красенем Бредом Піттом, з яким вони однолітки

Як передає Politeka.net, Разін поділився відповідним фотоколажем у своєму мікроблозі в Instagram, на якому порівняв, як вони з Піттом виглядали в молодості і як зараз.

"Багато хто запитує, як виглядають відомі актори - мої однолітки. Ось, наприклад, Бред Пітт. Подивіться, як ми виглядали з ним в молодості і як ми виглядаємо зараз. Так, що я теж нічого.✌️", - йдеться у підписі.

Варто зазначити, у Разіна на знімку значно менше зморшок, ніж у Пітта.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"А я, наприклад, Пітта ніколи не вважала еталоном краси, одна нижня частина з вилицями псувала все... так що, Андрію, Ви завжди були і є поза конкуренцією...😉"

"Андрюш! Дорогий ти краще всіх і улюбленіший!!!👍😍👏"

Раніше ми повідомляли, Разін звинуватив колег Аллу Пугачову та Валерія Леонтьєва в крадіжці своїх пісень. Продюсер назвав їх "головними піратами XX-XXI століття", а також "банальними злодюгами".

Разін розкрив, що Примадонна привласнила собі його пісню "А десь далеко йдуть дощі", яка вперше прозвучала в 1997-му році в його виконанні.

Леонтьєв ж переспівав пісню Разіна "Ельдорадо", яку, за його словами, йому написав Юра Чернавський в 1990 році. Пісня увійшла в його альбом «Ельдорадо», за яку він заплатив шалені гроші.

"Ні Леонтьєв, ні Пугачова не заплатили мені за ці пісні ні копійки. Але головне - це те, що вони - банальні злодюги. І найстрашніше для мене було те, що вони їх споганили своїм виконанням. Я просто прийшов в жах від бездарності виконання моїх пісень", - обурився засновник "Ласкавого мая".

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