Посеред дня масштабна пожежа охопила будівлю фабрики, отруйна хмара від якого накрила пів міста

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС в Чернівецькій області.

«13 липня в ДСНС надійшла інформація, що в р. Чернівці, вул. Прутська 29, на 3-му і 4-му поверхах чотириповерхової будівлі виробничого ТОВ «Розма» виникла пожежа. Площа пожежі становить близько 2 тис. кв. Попередньо жертв та постраждалих немає. О 16:31 пожежу локалізовано», — йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що до гасіння пожежі було залучено 49 осіб пожежних та 16 одиниць техніки.

Згідно з попередньою інформацією, жертв і постраждалих в результаті інциденту немає. Можлива причина пожежі уточнюється.

До цього ми розповідали, що в суботу, 20 червня, у центрі Києва спалахнула сильна пожежа, який оповив будівля багатоповерхівки

« Горить будівля «Київпроєкту» на Богдана Хмельницького», - коротко сказав оператор.

Звернемо увагу, що в будівлі спалахнув один з офісів, із-за чого дим було видно за кілька кварталів. Також в кадр потрапили кілька бригад пожежників, які вже працюють над гасінням пожежі. Як можна помітити, поки що впоратися із загорянням не вийшло, з-за чого на вулиці утворилася пробка. Вогонь зараз поширюється далі.

Нагадаємо, чоловік ледь не підірвав будинок у Києві, з'їхалися рятувальники: кадри ПП.

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