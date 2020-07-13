Знаменита українська співачка Настя Каменських похвалилася стрункою фігурою в стильному короткому топі

Як відомо, струнка Настя Каменських любить показувати себе в різних образах. Причому часто зірка робить це, вражаючи публіку або ефектними нарядами з мінімум тканини на стрункій фігурі, або в домашніх образах без грама макіяжу на обличчі. Співачка цього разу вразила природним виглядом в нюдовому топі, пише Рoliteka.net.

На представленому кадрі, опублікованому кілька годин тому, Настя позувала в тонкому топі без ліфчика і з легкою посмішкою на губах. Каменських знову показала себе без макіяжу.

При цьому зірка демонструє свій підтягнутий животик – схоже, заняття спортом продовжують її удосконалювати, що відразу відзначили фанати.

«З початком нового тижня ❤️ Я обожнюю понеділки і відчуття оновлення, яке він приносить. Обожнюю писати нові завдання. А потім, кожен вечір закреслювати виконані і радіти, що стаю все ближче до своїх цілей ☺️ А ви вже розпланували свою тиждень? До речі, ви робите замітки в телефоні📱 або як я, ручкою в блокноті? 📒», - написала Каменських.

Ось що відзначили фанати:

«Прекрасне фото 👍👍👍👍плани великі а б часу вистачило 👍👍👍👍всім удачі», «Зайчик така», «Красуня)😍👍 А де це ви зараз?», «Буде Успіх💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻🔥🔥🔥🔥🔥🔥🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦», «В блокнотик🤪», «Сонечко☀️🥰🥰😻😻😻», «Доброго ранку», «Да все розписано. Сьогодні навіть сміливо в сториз виставила. 😁😊».

Зазначимо, Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя, розповідає про схуднення, публікує фото з концерту і проводить онлайн-марафони. Нещодавно Настя також показала річний кадр з відпочинку, який був зроблений під час плавання в басейні.

Після схуднення струнка Настя з задоволенням демонструє своє тіло, Настя є любителькою показати свої нові фото, на яких вона з радістю показує змінилася фігуру. У басейні Настя не тільки захопила чином, але і блиснула «гаком».

«Water retreat 🌊 #swimming #pool», - написала Настя.

Фанати тут же відповіли, заявивши, що зірка нагадує їм русалка Аріель:

«Русалонька!», «Краса 😍😍😍😍😍😍😍😍», «Походу у неї труси злетіли», «Справжня русалка🔥🌟🔥», «Дуже красиво 😘», «Вау😍😍😍», «Шикарна❤️🔥», «Настя, круте фото 🔥👍🏻», «З заздрістю дивлюся на плаваючих людей😍 цікаво, реально навчитися плавати в 30 з гаком років?🙈😭», «Привіт😍😍😍», «І я хочу ❤️», «Літо🔥🌺», «Вауууу👍👍👍», «Красивооо❤️😍», «Нереально круто🔥🔥🔥🔥🔥».

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