Російський актор Дмитро Нагієв розсекретив існування позашлюбної дочки

Politeka з посиланням на TopNews. Про це повідомляєз посиланням на

Так, Нагієв намагається жити на дві сім'ї. Більшість часу він проводить з Наталією Коваленко (48 років), вона народила йому сина. Живе в Санкт-Петербурзі.

Але, виявляється, в актора є інша любов - 45-річна Анна Спектор.

Передбачається, що жінки не знають один про одного або ж миряться з таким положенням справ.

Ганна Спектор відома як давня прихильниця артиста, з яким вони почали зустрічатися 15 років тому. А в 37 вона народила йому дочку.

Зараз Спектор разом з позашлюбною дочкою Нагієва живуть в Москві, дівчинці вже вісім років, актор офіційно визнав її.

Крім того, артист придбав для своєї другої сім'ї двоповерховий котедж на Новоризькому шосе, в селищі Княже Озеро, орієнтовно за 30 мільйонів рублів.

"Коли Коваленко перейшла в статус таэмної цивільної дружини і почала облаштовувати їх з Дімою пітерське гніздо, Нагієв почав їздити на гастролі один. Або в супроводі Анни. На честь неї він назвав свій благодійний фонд "Анна", — сказав у бесіді з "Комсомольською правдою" приятель Дмитра.

Спектор майже нічого не розповідає про своє життя, до того ж у неї немає акаунтів в соціальних мережах.

Раніше повідомлялося, що актор Дмитро Нагієв висловився про умови життя в українських містах.



"Я раніше часто бував у Києві, але, на жаль, лише на закритих корпоративних вечірках. Зате дуже люблю Львів за його старовинні будинки і вулички, але і ненавиджу за совкову розруху. Мені боляче дивитися, як помирають всі його чудові особняки. Вони ж обсипаються просто на очах - і нікому до цього немає справи!" - зазначив актор.

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