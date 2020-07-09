Швейцарські вчені навали специфічний жир однією з головних причин старіння організму

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Science Daily.

В Бернському університеті в Швейцарії вчені виявили, що в процесі старіння клітин організму активно бере участь так званий вісцеральний жир. Ці відкладення знаходяться в черевній порожнині і покликані захищати внутрішні органи від зовнішнього впливу.

В патологічному процесі ключову роль відіграють імунні клітини лейкоцити еозинофіли, виявлені у вісцеральних жирових тканинах у людей і мишей.

Так, ці клітки присутні в крові, але з причини ожиріння їх стає все більше. Вони стають причиною розвитку алергії дихальних органів, жир сприяє слабкому хронічному запаленню.

Як результат, ці фактори знижують імунітет людини і прискорюють старіння.

Раніше повідомлялося, вчені знайшли дієту, яка здатна поліпшити здібності і зберегти молодість мозку.

Фахівці з Кентуккийского університету, провівши досліди на гризунах, прийшли до висновку, що кетогенна дієта здатна поліпшити когнітивні здібності і знизити ризик розвитку нейродегенеративних захворювань.

У ході дослідження піддослідних розділили на дві групи. Перша у віці 12–14 тижнів харчувалася по кетогенній дієті, друга отримувала звичайний корм. Через 16 тижнів з'ясувалося, що у першої групи гризунів покращився баланс мікрофлори кишечника, збільшився мозковий кровотік, знизився рівень цукру в крові, а також активувався процес очищення нервових тканин від бета-амилоидов, які, ймовірно, впливають на розвиток хвороби Альцгеймера.

Нагадаємо, що названий плід, без якого здорове харчування втрачає сенс.

Як повідомляла Politeka, п'ять вправ, які змусять мозок працювати.

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