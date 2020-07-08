Українцям слід знову готуватися до спекотної погоди

Про це у своєму Facebook написала авторитетний синоптик Наталка Діденко, пише Politeka.net.

Вона попередила, що свіже повітря буде гостювати в Україні ще й завтра, 9 липня. Але на вихідних ситуація вже кардинально зміниться.

"Температура повітря впродовж дня очікується в західних, у більшості центральних та північних областях +20+26 градусів, у південній частині, в східних областях, у Дніпрі та районах +26+29 градусів.

Найбільше радуємося за мешканців Півдня, Сходу та Центру, звідки нарешті відходить сильна спека. Дощі, переважно невеликі, можливі у четвер на Заході та Півночі України, а також на Вінниччині, місцями грози", - зазначила Наталка Діденко у своєму Facebook.

Що стосується південних, східних та центральних регіонів, то тут очікується суха сонячна погода.

У Києві, за прогнозом Діденко, завтра буде невеликий дощ та відносно прохолодна погода.

"У Києві завтра періодичні хмарки, періодично сонечко, локально невеликий дощ, температура повітря - дихати-не надихатися, протягом дня +23, +24 градуси", - попередила синоптик.

Підсумовуючи, Наталка Діденко зазначила, що вже на вихідних стовпчики термометрів поженуть вгору.

"До вихідних знову стовпчики термометрів, як нерозумні кошенята, вирвуться і поженуть вгору, до +28+31 градуса, проте кішка-атмосфера швидко притисне їх лапою, і тому з наступного тижня, скоріше з вівторка, температура повітря повернеться у комфортні межі", - резюмувала авторитетний спеціаліст у своєму Facebook.

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