"Того, що наша верхівка хотіла зробити з нами, вони домоглися"

Громадський діяч Андрій Пальчевський звинуватив уряд в іграх зі здоров'ям та життями українців

За словами Пальчевського, громадяни не сприймають її всерйоз, і тому провиною дії влади. Про це громадський діяч заявив в ефірі програми "Пульс" на телеканалі "112".

"Народ України коронавірус не сприймає будь-яку інформацію про коронавирусе люди сприймають в штики, маски ми носити не хочемо вірити в інформацію не хочемо, того, що наша верхівка хотіла зробити з нами, вони домоглися. А саме, їм треба було вивести людей на роботу - для того, щоб люди отримували гроші. На відміну від усього світу, де, як ви знаєте, турбота про людей виражалася в тому, що уряд, який для цього і існує, в критичні моменти початок оплачувати від житла до стандартної заробітної плати", - пояснив Пальчевський.

У той же час експерт провів паралель з тим, що відбувалося у нас в країні.

"Наш уряд, наші керівники завжди вибирають тонку грань між тим, скільки українців помре від голоду і скільки українців помре від вірусу. І ось в залежності від настрою, коли вони відчувають, що вже напартачили занадто багато, вони розповідають нам про лабораторії, на які виведені сотні мільйонів гривень... Я вас запевняю: там фальсифікат на фальсифікат", - поділився своєю думкою громадський діяч.

Крім того, Пальчевський звернувся до керівників міст, яких накрила небувалий, але не своєчасний ентузіазм напередодні виборів.

"Я хотів звернутися до всіх мерів і особливо меру міста Києва: "Ми заборонимо мерам міст влаштовувати ось ці ремонти доріг, які вони повинні робити протягом всього терміну, п'яти років, в останні 2-3 місяці перебування у владі. Тому що за цю підступну політику - поліпшити нам дороги... Дороги нам потрібні протягом 5 років, а не протягом двох місяців, коли ці мерзотники будуть обиратися", - резюмував Пальчевський.

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