Стало відомо про смерть відомого італійського композитора, диригента та аранжувальника

У понеділок, 6 липня, стало відомо, що помер 91-річний Енніо Морріконе. За інформацією ЗМІ, композитор пішов з життя в одній з клінік Риму, пише Politeka.net.

Як зазначають італійські журналісти, кілька днів тому Морріконе був госпіталізований після падіння. У нього діагностували перелом стегнової кістки, а смерть настала в ніч на 6 липня.

Варто відзначити, що завдяки своєму таланту музикант прославився на весь світ. На фільмах з музикою Морріконе виросло не одне покоління українців.

Зокрема, композитор проводив концерти в нашій країні й збирав аншлаги.

Енніо Морріконе став володарем двох премій «Оскар»: за видатні заслуги в кінематографі й за кращу музику — до фільму «Мерзенна вісімка».

Його музику можна почути у фільмах: "Професіонал", "Гра Ріплі", "Джанго звільнений" та інших.

Композитор дружив з багатьма знаменитостями, і співпрацював з ними, зокрема, творчість аранжувальника цінував режисер Квентін Тарантіно.

Смерть знаменитості - це непоправна втрата для кіно.

Енніо Морріконе народився 10 листопада 1928 року в Римі. Його батько був професійним джазовим трубачем, а мати - домогосподаркою. Майбутній великий композитор був старшим з п'яти дітей пари.

У віці 12 років хлопчик поступив в консерваторію Святої Чечилії в Римі. У підсумку Морріконе отримав три диплома — по класу труби, інструментування та композиції.

Писати музику до фільмів Енніо розпочав у 1961 році.

Нагадаємо, пішла з життя зірка фільмів Квентіна Тарантіно: «його обожнювали мільйони».

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