Друга хвиля пандемії китайського вірусу загрожує стати значно серйознішою першої, вчені зі всього світу б'ють на сполох і закликають ВООЗ терміново вжити заходів

Дата нового удару страшної зарази визначена. При цьому все ускладнюється через те, що вірус стає все небезпечнішим.

Колишній голова світового профспілки лікарів WMA професор Леонід Ейдельмана заявив про те, що нову хвилю інфекції варто чекати в листопаді-грудні.

Він зазначив, що до нової хвилі захворювання потрібно серйозно готуватися, так як вона може бути ускладнена сезонним спалахом ГРВІ з схожими на китайський вірус симптомами.

"Треба розуміти, що в листопаді-грудні буде зростання — як кожен рік — респіраторних захворювань. Тому буде важко відрізнити хворих, які кашляють, чхають, від тих, у кого китайський вірус. В цьому велика проблема", — сказав лікар.

Ейдельман попередив, що осіння хвиля буде значніше літньої, пов'язаної з скасуванням карантинних обмежень.

При цьому, група вчених з 32 країн у відкритому листі закликала Всесвітню організацію охорони здоров'я переглянути її рекомендації по боротьбі з уханьською інфекцією. За їх даними, вірус може знаходитися в повітрі набагато довше, передає The New York Times.

Документ підписали 239 вчених. Фахівці стверджують, що вірус може переміщатися в повітрі у вигляді набагато більш дрібних частинок. Це дозволяє вірусу проникати в організм під час дихання.

Навіть у своєму останньому оновленні про вірус, випущеному 29 червня, ВООЗ заявила, що повітряна передача вірусу можлива тільки після медичних процедур, при яких утворюються аерозолі або краплі розміром менше 5 мікрон.

Також учені відзначають, що інфікуються вірусом по всьому світу - в барах, ресторанах, офісах, на ринках і в казино. Це говорить про те, що вірус затримується в повітрі довше.

Але і це ще не все. Виявилося, що у частини перехворіли китайським вірусом пацієнтів симптоми хвороби не проходять навіть після декількох місяців після одужання. Таку заяву зробив заявив професор університетського медичного комплексу Шаріте і Гарвардського університету Тобіас Курт.

Що важливо відзначити, серед тих, у кого не проходять симптоми вірусу, молоді люди, у яких раніше не було проблем зі здоров'ям.

"Ми знаємо, що вірус впливає на роботу відразу декількох органів, але поки не можемо сказати напевно, чи є його наслідки хронічними або вони зникнуть з часом", — сказав фахівець.

Професор підкреслив, що ковид — це "непростий вірус" і порівнювати його зі звичайною застудою було б невірно.

"Є пацієнти, у яких не виявляється ніяких симптомів, але є й ті, хто має проблеми зокрема, з легкими. Деякі молоді люди не можуть займатися спортом [слабкість і порушення дихання] навіть через кілька місяців після хвороби", — пояснив він.

Зараз ще залишається не вивченим питання, як хвороба впливає не тільки на легені, але і на інші органи .Якщо китайський вірус викликає хронічні наслідки, такі дослідження допоможуть розробити засоби, що знижують небезпеку симптомів.

Нагадаємо, що вчені з'ясували причину багатьох небезпечних хвороб.

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