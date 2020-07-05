Знаменита українська співачка Віра Брежнєва підкорила "весільною" історією про білосніжну сукню нареченої

Разом з Дмитром Монатиком Віра кілька тижнів тому презентувала кліп "Вечериночка", тому кожен день зірка рекламує не тільки його, але ще й розповідає про серії дизайнерських нарядів, у яких з'явилася на зйомках. Так, для кліпу Віра приміряла цілу серію нарядів, у кожного з яких є своя історія, пише Рoliteka.net.

цього разу зірка розкрила історію створення весільного образу, який буквально підкорив фанатів.

«Він зробив мені пропозицію. Я погодилася. Так сталося все... 🌪 І найнесподіваніше весільну сукню. Це був третій образ , наша з Монатиком «Вечериночка» закінчилася весіллям , @irinamonatik була поруч і ми всі під час зйомок цього епізоду хотіли лише одного, щоб світло не вирубувався 🤪🤦🏼‍♀️ була вже глибока ніч і навіть під Барселоною в лютому було холодно) але нас гріла хореографія💃🏼🕺🏼а оператор танцював навколо нас 🙈

Про плаття : фата - довга, красива, дає все ж образу певну магію... плаття було за задумом режисера коротким, тому були додані милі панталончики і підв'язку на ногу. А @olaazh доповнила образ красивими сережками, носочками і туфельками», - написала Віра.

Фанати відразу ж відреагували:

«Любимка моя!❤️❤️», «Королева😍 👑 ❤️», «Так гарно, що очей не відірвати! 😍», «Ось весільна сукня дійсно несподівано) але вийшло ніжно🤗», «Красуня🎀✨», «Няшкі 🤩🤩😍🥰❤️🍀💐», «Прекрасні😍🙌», «Казкова яка🔥🔥🔥, тендітна, повітряна.. Нереальна у своїй реальності, Віра, Ви дивовижна 💖 і образ, звичайно це все підкреслив! Сукня - 🔥», «Супер👍👏👌», «Яка принадність❤️❤️».

Також до цього Віра з'явилася на новому кадрі в золотавому вбранні, повністю зроблений з тонкої тканини, розшитій блискітками, і підкорила раніше мережа. Струнка фігура Віри в новому кліпі виглядала дуже жарко. Фото співачка представила в соціальній мережі Instagram.

«Наша з Монатиком #ВЕЧЕРиНОЧКА створювалася неймовірно творчими людьми і в крутейшей синергії! Окреме місце у цій роботі для мене займають образи у відео! На другому фото в каруселі - ескіз цього сукні. Нам знадобилася лише одна примірка. 1) Якщо викласти всі камені в одну лінію, то тривалість такої ланцюжка складе близько 1 км. 2) Нещодавно я танцювала в ньому під дощем і це єдине плаття, яке не змок, але вологим стало виглядати ще краще 😉

3) Плаття важить 5кг, і коли ти береш його в руки - воно важке, але коли одягаєш на себе , завдяки спеціальним конструкцій - взагалі перестаєш відчувати його на тілі. Саме тому я так легко і з постачанням рухалася в ньому, танцюючи на столі, ну ви бачили 😉», - розповіла Віра історію жаркого наряду.

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