Російського актора Геннадія Хазанова довелося госпіталізувати після скарг на здоров'я

Як передає Politeka.net, про це повідомили в Telegram-каналі Mash.

Відомо, що медики діагностували у нього нестабільну стенокардію.

"Геннадія Хазанова госпіталізували з нестабільною стенокардією. Вчора ввечері він відмовився від госпіталізації – після надання першої допомоги. Проте пізніше акторові стало гірше, його забрали в лікарню", – йдеться у повідомленні.

Раніше лікарям довелося буквально відкачувати Хазанова, оскільки він задихався. Вже тоді стало відомо, що актор страждає від проблем з серцем.

Зазначимо, що нестабільна стенокардія — це або стенокардія яка виникла вперше, або така, коли характер больового синдрому і відчуттів істотно відрізняється від звичного стану. Це вкрай небезпечний стан, що загрожує високим ризиком розвитку інфаркту, і вимагає негайного виклику швидкої допомоги.

Раніше ми повідомляли, що 73-річного продюсера групи "На-На" Барі Алібасова після огляду медиків направили в психіатричну лікарню в Москві.

Знаменитий музикант з середини червня проходив лікування в московській клініці. Відзначається, що з-за того, що у нього нестабільний стан на тлі прийнятих препаратів, 26 червня його на "швидкій" відвезли до психлікарні.

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