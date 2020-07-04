Російського актора Геннадія Хазанова довелося госпіталізувати після скарг на здоров'я
Як передає Politeka.net, про це повідомили в Telegram-каналі Mash.
Відомо, що медики діагностували у нього нестабільну стенокардію.
"Геннадія Хазанова госпіталізували з нестабільною стенокардією. Вчора ввечері він відмовився від госпіталізації – після надання першої допомоги. Проте пізніше акторові стало гірше, його забрали в лікарню", – йдеться у повідомленні.
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Раніше лікарям довелося буквально відкачувати Хазанова, оскільки він задихався. Вже тоді стало відомо, що актор страждає від проблем з серцем.
Зазначимо, що нестабільна стенокардія — це або стенокардія яка виникла вперше, або така, коли характер больового синдрому і відчуттів істотно відрізняється від звичного стану. Це вкрай небезпечний стан, що загрожує високим ризиком розвитку інфаркту, і вимагає негайного виклику швидкої допомоги.
Раніше ми повідомляли, що 73-річного продюсера групи "На-На" Барі Алібасова після огляду медиків направили в психіатричну лікарню в Москві.
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