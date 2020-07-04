Модель Демі Роуз, яку називають "британської Кардаш'ян" продемонструвала свій черговий спокусливий образ

Відома модель обожнює ділитися зі своїми шанувальниками стильними і вкрай відвертими образами.

Як повідомляє Politeka.net, нове фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram.



Любителька відвертих купальників і фото в стилі ню на цей раз німого засмутила своїх прихильників новим знімком.

На цей раз Демі постала на кадрі в цільному купальнику червоного кольору, але навіть він зміг передати всю красу шикарного тіла моделі. Грайливо вигнувшись, Демі змогла показати свої головні переваги у всій красі.

Хоч цей образ і відрізняється "скромністю" від попередніх, шанувальники все одно залишилися задоволеними побаченим і залишили безліч коментарів під фото, а понад двісті тисяч лайків підтвердили, що навіть такий не настільки відвертий знімок їм по душі.

Раніше ми писали, що Роуз опублікувала фото в спокусливому квітчастій сукні з глибоким декольте. Модель забула одягнути білизну, тому її пишні форми буквально вивалювалися з сукні.

Крім цього, Роуз оголила ніжку, виставивши її трохи вперед.

Нагадаємо, нова Кардаш'ян скинула все зайве і показала свої ласощі.

Як повідомляла Politeka, нова Кардаш'ян показала на камеру все, чим нагородила її природа.

Також Politeka писала, що молода копія Кім Кардаш'ян похвалилася апетитними формами.