Дощова погода не планує йти з України

Як передає Politeka.net, свіжий прогно на сьогодні, 3 липня, опублікував Укргідрометеоцентр.

За прогнозами синоптиків, українцям слід готуватися до погіршення погодних умов. Зокрема, негода атакує західні регіони, де пройдуть значні дощі з грозами і градом.

У Укргідрометеоцентру попередили, що негода торкнеться відразу вісім західних областей.

Найнебезпечніші погодні умови очікуються у Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях — там очікуються значні грозові дощі, можливий град та шквальні пориви вітру 15-20 м/с.

В інших регіонах можна очікувати аномальну спеку без опадів. На півдні України мінлива хмарність з південно-східним вітром, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +16…+23 градуси, вдень +31…+37 градусів, в Одеській області +28…+33 градуси.

У центрі також буде без опадів, температура повітря вночі +15…+20 градусів, вдень +28…+33 градуси, в Кіровоградській і Дніпропетровській областях +30…+35 градусів.

У східних областях очікується спека до +36: мінлива хмарність, без опадів, а температура вночі буде від +15 до +22 градусів.

На півночі України — вночі без опадів, тільки в Житомирській області невеликий дощ, вдень місцями короткочасний дощ, у Сумській області без опадів, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15…+20 градусів, а вже вдень потеплішає до +34.

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