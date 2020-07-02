Даша заявила про участь у зйомках в новому серіалі

Співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва показала стильні фото в новому образі для зйомок

В цей раз співачка захопила фігурою в стильному чорному обтягуючому платті з лямкою та тканинної вставкою в тон наряду. Тільки вчора зірка в подібному вбранні прогулялася у дворі разом з улюбленими вихованцями - собачки Чічі і Луна позували разом з моделлю і співачкою на вулиці біля будинку, пише Politeka.

А в цей раз Даша підкорила чином біля трейлера на сонячних фото.Стильна і струнка знаменитість також блестнула ідеальними вигинами у творчій студії і показала стриманий мінімалістичний образ. До чорної сукні дівчина одягла туфлі-човники на шпильці в тон і зробила яскравий макіяж.

«Серіали - наше все)❤️», - написала Даша під новим постом.

Шанувальники тут же відреагували.

«А який серіал? Обов'язково буду дивитися )», «💪😡🔥 Даша🌞», Саме сонце, просто вогонь🌟🌟🌟», «Красива тітка!», «Побільше ролей! Хороших і різних!», «да_аставь_ево🤣🤣🤣🤣», «Красуня👍», «Фігурка цукерочка👍😘», «Милаха з ідеальною фігуркою і обличчям ангела», «Як же ти прекрасна! 😊🔥», «Богиня як завжди», «гарна дівчинка🔥».

До цього новим кадром Даша поділилася в розділі Сторі Instagram, однак, як виявилося, дане фото - архівне і зроблено було два роки тому одним з її фотографів, з якими вона співпрацює.

Даша виглядала досить витончено і приголомшливо, що відразу ж також відзначили фанати. Тонка талія зірки була вдало почеркнута білим піджаком.

«Дуже гарне фото і сама дівчина🔥🔥🔥👍», «Шикарна дівчина! Костюм супер!🌸🌸🌸», «Красиво! Дуже люблю фешн. Треба б самій частіше знімати таке», «Трохи не розумію фешн 😃😃», «Давно хочу до вас потрапити, кльові ви», «Відмінне фото ❤️і дівчина вогонь!», «шикарно! оч подобається Це богиня!», «Люблю фешн зйомки! Крутий кадр!», «Дуже стильний образ вийшов!», - написали шанувальники.

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