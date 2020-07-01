Знаменита українська співачка Віра Брежнєва розбурхала пікантним видом знизу під час зйомок у напівпрозорій сукні

Як відомо, не так давно співачка разом з Дмитром Монатиком презентувала кліп "Вечериночка", відзнятий заздалегідь ще в лютому в Барселоні. Причому порадувала зірка стрункою фігурою в незвичайній "золотій" сукні з блискіток і бус, що прикривають зайве. Струнка Віра і її новий образ виглядали досить привабливо, пише Рoliteka.net.

Віра з'явилася на новому кадрі в золотавому вбранні, повністю зроблений з тонкої тканини, розшитій блискітками, і підкорила раніше мережа. Струнка фігура Віри в новому кліпі виглядала дуже жарко. Фото співачка представила в соціальній мережі Instagram.

«Наша з Монатиком #ВЕЧЕРиНОЧКА створювалася неймовірно творчими людьми і в крутейшей синергії! Окреме місце у цій роботі для мене займають образи у відео! На другому фото в каруселі - ескіз цього сукні. Нам знадобилася лише одна примірка. 1) Якщо викласти всі камені в одну лінію, то тривалість такої ланцюжка складе близько 1 км. 2) Нещодавно я танцювала в ньому під дощем і це єдине плаття, яке не змок, але вологим стало виглядати ще краще 😉

3) Плаття важить 5кг, і коли ти береш його в руки - воно важке, але коли одягаєш на себе , завдяки спеціальним конструкцій - взагалі перестаєш відчувати його на тілі. Саме тому я так легко і з постачанням рухалася в ньому, танцюючи на столі, ну ви бачили 😉», - розповіла Віра історію жаркого наряду.

Зазначимо, Віра і Дмитро представили танцювальний трек "Вечериночка" спеціально до початку пляжного сезон, кліп для якого зняла режисер Таню Муинь. Сам відеоролик був знятий у стилі диско-вечірки, на якій артисти запалювали по повній програмі.

"Яким би це літо не було... Ми віримо, що побачимося, обнімемося здорові, і все, що раптом пішло не так, налагодиться, як можна швидше. Ми обов'язково станцюємо, що вміємо. А танці адже вміють піднімати будь-який настрій. Плюс... Літо прийшло. Так що ми без домашніх вечериночек залишити не посміємо Вас. Будьте здорові, ввечері і вночі, вдень і вранці. Кожен день тижня. І пам'ятайте... про танці. Адже танці — це кожною миттю насолода!», – заявили Дмитро і Віра.

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