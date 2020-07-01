Співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва показала яскраві фото зі своїми домашніми вихованцями

В цей раз співачка захопила фігурою в стильному чорному платті з високим розрізом на стегні, а також похвалилася видом двох доглянутих вихованців. Не секрет, що Даша ставиться до них, як до членів родини, собачки Чічі і Луна позували разом з моделлю і співачкою на вулиці біля будинку, пише Politeka.

Не так давно Даша розповіла, що Чичико і Луна уже давно улюбленці не тільки сім'ї, але і всіх шанувальників у віртуальному світі. Але, крім приємностей, є і деякі складнощі в їх відносинах – щоденне прибирання слідів від лап, періодичні сезонні линьки, але і з цим дівчина справляється успішно.

«Обожнюю людей, які кажуть, що Чиченька і я товсті) Ми не товсті! Просто нас, як рибу рибалки вперед , фотограф ставить🤣🤣🤣», - написала Даша.

Фанати тут же відповіли:

«good look👌», «Що може бути прекрасніше задоволеною собаки і щасливого власника 🌹🌹🌹🌹)))», «Я теж хочу такі гомілки)))))♥️🌞», «Ві і Чиченька идеальние», «Ви самі чарівні товстенькі в світі 😊🌞🌞🌞 Ви красуня!!! 😍❤️», «Ви не товсті))))), а в якому місці ви товсті? У вас все гармонійно і в нормі, фігура моделі❤️😉 Можна до речі порахувати за індексом❤️», «Красоточки сонячні 💛🥰», «Шикарні 😍», «Принадність 😍», «Ну які ж ви всі троє красиві 😍 А заздрісники просто не можуть витримати стільки краси 😘👌», «Які ноги 🔥 заздрю ❤️».

Також Даша вирішила показати, як перевтілилася в стильну даму - леді з 60-х років. Все завдяки її стильному поряд, яскравого макіяжу і акуратною укладанні. Схоже, Даша вирішила поекспериментувати з образами і показати новий стиль, чим здивувала шанувальників.

Так, співачка позувала у стильному сукню в чорно-білу клітинку довжини міді, доповнивши образ стильними туфельками човниками на середньому каблуці і акуратною чорною сумкою. Завершенням її образу стали ретро-окуляри в модній оправі.

«Літо шістдесятих. Це я про свою вагу, хоч і непристойно😂🤭», - написала Даша під новим постом.

Шанувальники тут же прокоментували побачене:

«як Витончена статуетка», «Да який там вагу! Ви найкрасивіша на світі! ❤», «❤️🔥👍все пристойно і відмінно💯», «Ретро діва століття 😍», №Яка непристойно ефектна дама👌👍», «Красуня 😍😍😍😍»,»Дашуня - скромниця!)», «Красива🔥».

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