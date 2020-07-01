Знаменита українська співачка Настя Каменських показала стильний образ на прогулянці

Як відомо, струнка Настя Каменських любить показувати всю себе після схуднення і цей раз не став винятком. Настя поділилася яскравим кадром у несподіваному "ангельському" образі.

Варто відзначити, що під час свого схуднення зірка розповідала, як вживала тільки рис, рибу та бульйони. Цукор і сіль були категорично заборонені. Потім Настя доповнила раціон біодобавками, почала їсти більше овочів і урізноманітнила меню. Також вона вважала калорії і місяць тому провела марафон, в якому розповіла про своє схудненні і харчуванні.

Тепер вона активно підтримує свою форму і показує нові образи. Цього разу Настя в ангельський образ вразила виглядом.

«Love is the answer. З любові до себе починається любов до оточуючих. В любові до всього, що нас оточує, лежить гармонія і щастя. Тільки з любов'ю до того, чим займаєшся, приходить успіх. Любіть і нехай любов вас окриляє. З нею нам під силу все ❤️», - написала Анастасія.

Фанати одразу ж відреагували:

«Згодна❤️❤️❤️», «Красуня😍😍😍», «Шикарна дівчинка😍», «Круть❤️», «Красуня😍», «така😍😍😍», «Ти просто лялечка👍🌹🌹🌹», «Повністю згодна», «Чудові слова», «Дівчина мрії🙏❤️👍».

Не секрет, раніше графік Насті був дуже насиченим, тому для кожного концерту їй доводилося вкладатися "по-повній" у свої образи, щоб продовжувати підігрівати інтерес до своїх виступів.

Нещодавно в розділі Сторі Instagram співачка представила серію коротеньких відео, зроблених прямо на виступи разом з дівчатами з підтанцьовки. Співачка позувала у незвичайному костюмі, доверху вкритому блискітками і з легкої укладанням на пишних волоссі.

Серія кадрів виглядала досить позитивно, адже Настя також поділилася роликом, на якому красувалася одна, вихваляючись фігурою з привітною усмішкою. Оскільки кадри були представлені в розділі Сторі, шанувальники не змогли їх прокоментувати, хоча раніше під схожими кадрами фанати написали, що "їм соромно дивитися, хоча це красиво".

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