View this post on Instagram

Такое чудо можно получить только из рук любящего и любимого человека!🙏🌺 Живые бабочкитна белых розах... И ведь не улетают!😊 Я очень счастливая женщина.🙏 ❤️ Любить и быть любимой-это счастье! Остальное пыль и зависть тех, кто не прощает Красоты, достоинства, успеха, свободы и любви...🤷‍♀️ Я желаю всем добра и благоденствия.🌺🙏 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом