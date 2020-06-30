Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова зганьбилася новим подарунком від коханого, який виявився частково «живим»

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Таке диво можна отримати тільки з рук люблячого і улюбленого людини!🙏🌺 Живі метелики на білих троянди... І адже не відлітають!😊 Я дуже щаслива жінка.🙏 ❤️ Любити й бути коханою-це щастя! Інше пил і заздрість тих, хто не прощає Краси, гідності, успіху, свободи і любові...» — йдеться в повідомленні.

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Такое чудо можно получить только из рук любящего и любимого человека!🙏🌺 Живые бабочкитна белых розах... И ведь не улетают!😊 Я очень счастливая женщина.🙏 ❤️ Любить и быть любимой-это счастье! Остальное пыль и зависть тех, кто не прощает Красоты, достоинства, успеха, свободы и любви...🤷‍♀️ Я желаю всем добра и благоденствия.🌺🙏 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом

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Разом з тим Волочкова побажала всім «добра і добробуту».

Уточнимо, що користувачі мережі не змогли що-небудь відповісти Волочкової, оскільки вона закрила на своїй сторінці можливість це робити із-за надмірного хейтерства.

Як повідомлялося раніше, 44-річна російська балерина Анастасія Волочкова загриміла у великий скандал з-за своєї поїздки в закритий на карантин селище Дівєєво.

Так, зірка вирішила епічно завершити ізоляцію, відправившись по святих місцях. Під'їхавши до Дивеево, артистка кинула машину і пішла лісом, так як на КПП нікого не пропускали (в селищі лютує китайський вірус). Анастасії пощастило проникнути Свято-Троїцький Серафимо-Дівєєвський монастир. Балерина активно ділилася фото в своєму Instagram. 

Місцеві жителі, незадоволені тим, що Волочкова порушує правила, зателефонували куди слід, і тут же нагрянула поліція. Знаменитість зверхньо спілкувалася з правоохоронцями, натякаючи на своє становище і зв'язку.

Нагадаємо, "Чому не на шпагаті?": епатажна Волочкова вразила зовнішністю на прогулянці в монастирі

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