Український співак Віталій Козловський занурився у воду в одязі заради гарячого кадру

Як повідомляє Politeka.net, він опублікував відео на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися, скрольте вниз).

На знімку Віталій Козловський наскрізь промоклий виходить з річки на берег. На ньому можна помітити білу футболку, яка стала повністю прозорою після купання - завдяки цьому добре помітний рельєфний торс знаменитості. Крім того, співак одягнув сині джинси.

До гарячого фото Віталій Козловський додав різні мультимедійні ефекти, які зробили ще більш пікантним. Так на задньому плані по небу пливуть хмари, а на знімку з'являються плями і розводи. Ймовірно, це кадр з нового кліпу.

"Глибоко вдихнув, втягнув живіт, напружив всі м'язи і пішов-пішов...😜😋 Як ваше літо? Де відпочиваєте і з ким?)", - поцікавився Віталій Козловський.

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд виконавця і висловили свою думку в коментарях:

"Аполлон!))"; "Шикарно 😍 Я вже заочно закохана в цю роботу ❤️👍"; "Ну не можна бути таким красивим) наше весело))), але ми сумуємо"; "А ще мокра футболка. Мокрий сексуальний мачо.🤓😉👍"; "Як прут кубики)".

Нагадаємо, Козловський почав нити і філософствувати: що відбувається зі співаком.

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